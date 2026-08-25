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Cizre'ye modern tesis: Baycar polisevi inşaatını yerinde inceledi

Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, Konak Mahallesi'ndeki polisevi inşaatını yerinde inceleyip çalışmaların takvime uygun ilerlediğini açıkladı.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 12:55

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Cizre'ye modern tesis: Baycar polisevi inşaatını yerinde inceledi

Cizre'de saha incelemesi:

Cizre İlçe Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, Konak Mahallesi'nde yapımı devam eden polisevi inşaatını yerinde inceledi. İnceleme sırasında yetkililerden projenin güncel durumu ve yürütülen faaliyetler hakkında detaylı bilgi aldı.

Çalışmaların seyri ve yetkililerin bilgisi:

Kaymakam Baycar, yüklenici firma ve saha sorumlularıyla görüşerek iş programı, güvenlik önlemleri ve işçi sayısı gibi unsurlar hakkında bilgi aldı. Yetkililer, çalışmaların planlanan takvime uygun şekilde sürdüğünü belirtti; Baycar ise sahadaki uygulamaları yerinde gözlemleyip notlar aldı.

İlçeye sağlayacağı katkılar:

Baycar, inşaatın tamamlanmasıyla birlikte ilçeye modern bir tesis kazandırılacağını vurguladı ve projede görev alan personele kolaylıklar diledi. Tesisin hizmete girmesinin, güvenlik birimlerinin konaklama ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamada önemli bir adım olacağı ifade edildi.

Yerinde yapılan inceleme, projenin takip edildiğinin ve belediye ile güvenlik birimleri arasındaki koordinasyonun sürdürülmesinin mesajını verdi. Kaymakam Baycar, ilerleyen haftalarda çalışmaların durumunu yeniden değerlendireceklerini bildirdi.

CİZRE KAYMAKAMI AHMET VEZİR BAYCAR, YAPIMI DEVAM EDEN POLİS EVİ İNŞAAT ALANINDA İNCELEMELERDE...

CİZRE KAYMAKAMI AHMET VEZİR BAYCAR, YAPIMI DEVAM EDEN POLİS EVİ İNŞAAT ALANINDA İNCELEMELERDE BULUNARAK YETKİLİLERDEN ÇALIŞMALAR HAKKINDA BİLGİ ALDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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