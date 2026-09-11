Dolar 48,5546 +0,05%
Euro 56,3209 -0,12%
Bist 14.467,25 +0,51%
Altın Gram 6.853,08 -0,39%
EUR/USD 1,1602 -0,09%
Brent Petrol 104,42 -2,98%
--°

Cleon yakınlarında tren raydan çıktı, 20 kişi yaralandı

Rouen-Caen seferini yapan tren Cleon ve Tourville-la-Riviere yakınlarında raydan çıktı; 180 yolcudan 20'si yaralandı, 140 itfaiyeci sevk edildi.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 23:43

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Cleon yakınlarında tren raydan çıktı, 20 kişi yaralandı

Cleon yakınlarında tren raydan çıktı, 20 kişi yaralandı

Fransa'nın kuzeyinde, Rouen-Caen seferini yapan yolcu treni yerel saatle 19.45 civarında Cleon ve Tourville-la-Riviere belediyeleri yakınlarında raydan çıktı. Olayda, yetkililerin verdiği bilgilere göre 20 kişi yaralandı.

olay ve müdahale:

Seine-Maritime Valiliği, kazı sırasında trenin yaklaşık 200 yolcu taşıdığını ve olayın ardından saat 20.00'de bölgede bir operasyon merkezinin faaliyete geçirildiğini açıkladı. Valilik, çevredeki halkı olay yerinden uzak durmaya çağırdı.

Fransa Ulaştırma Bakanı Philippe Tabarot ise yaptığı açıklamada trende 180 yolcu bulunduğunu ve kazada 20 kişinin yaralandığını bildirdi. Bakanlık bildirimine göre yardım çalışmalarına destek vermek üzere olay yerine 140 itfaiyeci sevk edildi ve gelişmeler yakından takip ediliyor.

kaza ve soruşturma:

Fransız basınında yer alan haberlere göre trenin vagonlarından birinin ters döndüğü ve dört vagonun raydan çıktığı belirtiliyor. Olay yerindeki bir polis yetkilisi, trenin bir yabancı cisme çarpmış olabileceğini ifade etti.

Yetkililer, kazanın kesin nedenini belirlemek için soruşturma başlatıldığını ve teknik inceleme ekiplerinin bulgularına göre ek bilgi paylaşılacağını söyledi. Bölgedeki kurtarma ve tespit çalışmaları devam ediyor; yerel makamlar ve ulaştırma yetkilileri gelişmeleri takip ediyor.

Fransa Ulaştırma Bakanı Philippe Tabarot, Rouen-Caen seferini yapan ve 180 yolcunun bulunduğu...

Fransa Ulaştırma Bakanı Philippe Tabarot, Rouen-Caen seferini yapan ve 180 yolcunun bulunduğu trenin raydan çıktığı kazada 20 kişinin yaralandığını açıkladı.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Adana'da geniş çaplı Huzur ve Güven uygulaması: arananlar yakalandı, trafik ihla...
images

Sarayköy'de kaybolan 67 yaşındaki Hasan Caylak için seferberlik
images

Ehliyetsiz 15 yaşındaki sürücü 'dur' ihtarına uymayınca kaza çıktı
images

Bağcılar'da yasa dışı sentetik ecza ticaretine darbe: 2 gözaltı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Adana'da geniş çaplı Huzur ve Güven uygulaması: arananlar yakalandı, trafik ihlallerine ağır ceza

Sarayköy'de kaybolan 67 yaşındaki Hasan Caylak için seferberlik

Zorlu'dan muhalefet değerlendirmesi: siyasi vakum ve Türk dünyası öncelikleri

Veysi Duyan'dan yapı denetim sektörüne iş birliği ve ihracat vurgusu

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Metek kavşağında çarpışma: üç kişi yaralandı