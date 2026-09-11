Cleon yakınlarında tren raydan çıktı, 20 kişi yaralandı

Fransa'nın kuzeyinde, Rouen-Caen seferini yapan yolcu treni yerel saatle 19.45 civarında Cleon ve Tourville-la-Riviere belediyeleri yakınlarında raydan çıktı. Olayda, yetkililerin verdiği bilgilere göre 20 kişi yaralandı.

olay ve müdahale:

Seine-Maritime Valiliği, kazı sırasında trenin yaklaşık 200 yolcu taşıdığını ve olayın ardından saat 20.00'de bölgede bir operasyon merkezinin faaliyete geçirildiğini açıkladı. Valilik, çevredeki halkı olay yerinden uzak durmaya çağırdı.

Fransa Ulaştırma Bakanı Philippe Tabarot ise yaptığı açıklamada trende 180 yolcu bulunduğunu ve kazada 20 kişinin yaralandığını bildirdi. Bakanlık bildirimine göre yardım çalışmalarına destek vermek üzere olay yerine 140 itfaiyeci sevk edildi ve gelişmeler yakından takip ediliyor.

kaza ve soruşturma:

Fransız basınında yer alan haberlere göre trenin vagonlarından birinin ters döndüğü ve dört vagonun raydan çıktığı belirtiliyor. Olay yerindeki bir polis yetkilisi, trenin bir yabancı cisme çarpmış olabileceğini ifade etti.

Yetkililer, kazanın kesin nedenini belirlemek için soruşturma başlatıldığını ve teknik inceleme ekiplerinin bulgularına göre ek bilgi paylaşılacağını söyledi. Bölgedeki kurtarma ve tespit çalışmaları devam ediyor; yerel makamlar ve ulaştırma yetkilileri gelişmeleri takip ediyor.

Fransa Ulaştırma Bakanı Philippe Tabarot, Rouen-Caen seferini yapan ve 180 yolcunun bulunduğu trenin raydan çıktığı kazada 20 kişinin yaralandığını açıkladı.