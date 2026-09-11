Ehliyetsiz 15 yaşındaki sürücü 'dur' ihtarına uymayınca kaza çıktı

Marmaris'te uygulamada kaza

Muğla’nın Marmaris ilçesinde akşam saatlerinde gerçekleştirilen rutin asayiş uygulaması sırasında meydana gelen kazada ehliyetsiz 15 yaşındaki bir motosiklet sürücüsü ile bir polis memuru yaralandı. Olay, Beldibi Mahallesi Beldibi Caddesi'nde gerçekleşti.

İhtar ve çarpışma süreci:

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı yunus polisleri tarafından dur ihtarı yapılan motosiklet sürücüsü iddiaya göre ihtara uymadı. Sürücünün kaçma girişimi sırasında motosikletiyle görevli polise çarptığı, çarpmanın etkisiyle polis memurunun yaralandığı bildirildi. Kaçışını sürdüren sürücü kısa süre sonra bir araca çarparak durabildi.

Yaralıların durumu ve soruşturma:

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı polis memurunu ve 15 yaşındaki sürücüyü Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanedeki tedavisi tamamlanan polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu ve taburcu edildiği öğrenildi. Ehliyetsiz olduğu belirlenen 15 yaşındaki sürücünün ise hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Kazayla ilgili adli ve idari soruşturma yürütülüyor; olayın ayrıntılarına ilişkin incelemeler devam ediyor.

MUĞLA'NIN MARMARİS İLÇESİNDE RUTİN ASAYİŞ UYGULAMASI SIRASINDA POLİSİN ‘DUR’ İHTARINA UYMAYAN 15 YAŞINDAKİ EHLİYETSİZ MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ, ÖNCE GÖREVLİ POLİS MEMURUNA ARDINDAN BAŞKA BİR ARACA ÇARPARAK DURURKEN, KAZADA POLİS MEMURU VE 15 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜ YARALANDI.