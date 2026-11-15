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Diyarbakır bağlarında kalan 200 ton üzüm üreticiyi zor durumda bıraktı

2026'nın yağışlı iklimiyle rekolte yükseldi, ancak pazarlama eksikliği, dış arz ve işleme sorunları nedeniyle Çermik ve Çüngüş'te 200 ton üzüm bağda kaldı.

GİRİŞ: 15 Kasım 2026 - 11:53

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Diyarbakır bağlarında kalan 200 ton üzüm üreticiyi zor durumda bıraktı

Diyarbakır'da bağlarda kalan üzüm sorunu

Diyarbakır'ın Çermik ve Çüngüş ilçelerinde 2026 yılı yağışlarının getirdiği yüksek rekolteye rağmen çok sayıda üzüm hasat edilmeden bağlarda kaldı. Üreticiler, ürünleri pazarlayamama ve sonbaharın yağışlı geçmesi nedeniyle üzümleri yeterince işleyememe sorunlarının bir araya gelmesiyle oluşan tabloya dikkat çekiyor.

rekolteyi artıran iklim koşulları ve sonuçları:

Yetkililer ve üreticiler, 2026'nın yağışlı geçmesinin üzüm verimini artırdığını, ancak aynı dönemde havanın sürekli yağışlı olmasının hasat, kurutma ve işleme süreçlerini güçleştirdiğini belirtiyor. Bu koşullar altında bağlarda bekleyen ürünler hem kalite kaybına hem de ekonomik değerin azalmasına açık oldu. Bölgede terk edilen miktarın yaklaşık 200 ton olduğu bildirildi.

pazarlama kanalları ve dış arzın etkisi:

Üreticiler, tüccarların yeterince alım yapmadığını ve Elazığ'dan piyasaya giren yüksek miktardaki üzümün Çermik ile Çüngüş üzümlerine olan ilgiyi azalttığını söylüyor. Sahadaki tespitlere göre Kuyu Mahallesi'nde yaklaşık 50 ton, Çüngüş Mirğan ve Geçit mahalleri bölgesinde ise yaklaşık 150 ton olmak üzere toplamda bağlarda hasat edilmeden terk edilmiş üzüm bulunduğu ifade edildi.

Üreticiler, terk edilen ürün miktarını vurgulayarak pazarlama ve işleme imkânlarının güçlendirilmesine yönelik çözüm beklentisini dile getiriyor. Mevcut durum, hem bölge üreticilerinin gelirlerini hem de bağcılıkta kalite yönetimini yakından ilgilendiriyor.

ÜZÜMLERİYLE MEŞHUR DİYARBAKIR’IN ÇERMİK VE ÇÜNGÜŞ İLÇELERİNDE ÜZÜMDE YÜKSEK REKOLTE YAKALANMASINA...

ÜZÜMLERİYLE MEŞHUR DİYARBAKIR’IN ÇERMİK VE ÇÜNGÜŞ İLÇELERİNDE ÜZÜMDE YÜKSEK REKOLTE YAKALANMASINA RAĞMEN, ÜRÜNLER BAĞLARDA KALDI.

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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