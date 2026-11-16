Çocuk beyin cerrahisinde gelişimi koruyan cerrahi yaklaşım

Çocuk beyin cerrahisinde uzmanlaşmanın gerekliliği

Denizli Özel Tekden Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Bayram Çırak, çocuk beyin cerrahisinin yetişkin cerrahisinden ayrıcalıklı bir alan olduğunu vurguladı. Çocukların beyin ve sinir sistemi hâlen gelişmekte olduğu için tanı, ameliyat ve takip süreçlerinin farklı kriterlerle planlanması gerektiğini söyledi.

Gelişimsel farklılıklar:

Çırak, çocukların merkezi sinir sistemini bir fidana benzeterek, zaman içinde şekillenen ve dallanan bir yapıyla karşı karşıya olunduğunu belirtti. Yetişkinlerde uygulanan protokoller çocuklara doğrudan taşınmamalı; cerrahi kararlar çocuğun büyüme ve gelişim potansiyeli dikkate alınarak alınmalı. Bu yaklaşım, hem kısa hem uzun vadeli nörolojik fonksiyonların korunmasına katkı sağlıyor.

Nöroplastisite ve erken müdahale:

Çocuklarda nöroplastisite kapasitesinin yetişkinlere göre daha yüksek olduğuna dikkat çeken Çırak, bunun tedavi planlamasında merkezi rol oynadığını kaydetti. Bazı epilepsi hastalarında uygulanan hemisferektomi gibi işlemler, zaman içinde beynin diğer bölümlerinin fonksiyon üstlenebilme yeteneğine dair önemli örnekler sunuyor. Bu nedenle erken ve hedefe yönelik müdahaleler ile rehabilitasyon imkanları tedavi başarısını artırabiliyor.

Çocuklar küçük yetişkinler değildir:

Prof. Dr. Çırak, tedavi stratejilerinin sadece mevcut lezyonu hedeflememesi gerektiğini; aynı zamanda çocuğun ilerideki nörogelişimsel seyrini destekleyecek şekilde planlanmasının önemine işaret etti. Çocuk beyin cerrahisi, küçültülmüş yetişkin yaklaşımı değil; kendi bilgi ve deneyimini gerektiren bir disiplindir.

Multidisipliner yaklaşım ve bölgesel hizmetler:

Denizli Özel Tekden Hastanesi'nde tanıdan tedaviye kadar süreçlerin pediatrik nöroloji ve çocuk sağlığı gibi branşlarla koordineli yürütüldüğünü belirten Çırak, bölgede çocuk beyin cerrahisi konusunda özel eğitim almış hekim sayısının sınırlı olduğunu söyledi. Bu durumun, çocuk hastaların zamanında ve uygun şekilde yönlendirilmesi açısından önem taşıdığını vurguladı.

Çırak, kendi eğitiminde Amerika'da uzun süre bulunarak bu alana yoğunlaştığını; eğitim sürecinin neredeyse yarısının çocuk beyin cerrahisi üzerine geçtiğini aktardı. Amaçlarının, dünyada uygulanan gelişmiş cerrahi yöntemleri memleketlerinde de sunabilmek olduğunu ifade etti.

Hastanenin yaklaşımı; çocuk hastanın mevcut hastalığını tedavi ederken, büyüme ve gelişimini koruyacak, mümkün olduğunca destekleyecek planlar yapmak ve aileyi sürece dahil ederek uzun dönem izlemi sağlamaktır. Bu yöntemlerin erken tanı ve doğru tedavi ile birleştiğinde çocukların fonksiyonel sonuçlarını iyileştirdiği belirtiliyor.

DENİZLİ ÖZEL TEKDEN HASTANESİ BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ UZMANI PROF. DR. BAYRAM ÇIRAK, ÇOCUK BEYİN CERRAHİSİNİN YETİŞKİN BEYİN CERRAHİSİNDEN FARKLI BİR UZMANLIK ALANI OLDUĞUNA DİKKAT ÇEKEREK, ÇOCUKLARIN GELİŞMEKTE OLAN BEYİN VE SİNİR SİSTEMLERİNİN TEDAVİ SÜRECİNDE ÖZEL BİR YAKLAŞIM GEREKTİRDİĞİNİ SÖYLEDİ. ÇOCUKLARDA NÖROPLASTİSİTE KAPASİTESİNİN YÜKSEK OLDUĞUNU BELİRTEN DR. ÇIRAK, ERKEN VE DOĞRU MÜDAHALENİN ÖNEMİNİ VURGULADI.