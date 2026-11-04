Kupayı belirleyecek derbi Gaziantep'te sahne alacak

Müsabaka bilgileri:

31. Cumhurbaşkanlığı Kadınlar Basketbol Kupası finali, iki ezeli rakip Galatasaray Çağdaş Factoring ile Fenerbahçe Tarfin arasında oynanacak. Karşılaşma, 9 Aralık 2026 Çarşamba günü saat 19.00'da, yakın zamanda yapımı tamamlanan Gaziantep Kamil Ocak Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Organizasyonun ev sahipliğini üstlenen Gaziantep, bu maçla kadın basketboluna ev sahipliği yapmanın yanı sıra şehirde spora ve sportif etkinliklere verdiği önemi de göstermiş olacak.

Valilikten ziyaret ve değerlendirme:

Konuyla ilgili Gaziantep Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Türkiye Basketbol Federasyonu Genel Sekreteri Serhan Antalyalı ve beraberindeki heyetin, Valimiz Kemal Çeber'i makamında ziyaret ettiği belirtildi. Ziyarette Gaziantep'te basketbolun gelişimi ve sportif faaliyetlerin ele alındığı vurgulandı.

Valiliğin açıklamasında, final maçının şehre ayrı bir heyecan kattığı ifade edilerek, heyete teşekkür edildi ve takımlara başarı dilekleri iletildi. Açıklamada yer alan "Sporun ve heyecanın şehri Gaziantep" ifadesi, etkinliğin yerel düzeydeki önemini özetliyor.

Maçın önemi ve beklentiler:

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki bu kupa maçı, sezonun erken döneminde iki güçlü ekibin üst düzey rekabetini sahaya yansıtacak bir sınav niteliğinde. Organizasyonun Gaziantep'te yapılması, bölge spor gündemini canlandırırken, yeni salonun kullanıma girmesi müsabakaya ayrı bir atmosfer katacak.

Yetkililer ve ev sahibi kurumların açıkladığı tarihler ve katılımcı isimler doğrultusunda, 9 Aralık akşamı spor kamuoyunun ilgiyle izleyeceği bir karşılaşma bekleniyor. Valilik ve federasyonun iş birliğiyle düzenlenen organizasyonun sorunsuz geçmesi, şehrin spor etkinlikleri açısından taşınan beklentileri karşılaması açısından önem taşıyor.

Galatasaray Çağdaş Factoring ile Fenerbahçe Tarfin arasında oynanacak 31. Cumhurbaşkanlığı Kadınlar Basketbol Kupası maçına Gaziantep Kamil Ocak Kapalı Spor Salonu ev sahipliği yapacak. Dev maç 9 Aralık Çarşamba günü saat 19.00'da oynanacak.