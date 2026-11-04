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KARDEMİR'in dokuz ayı kârla tamamlandı: net nakit ve öz kaynak artışı öne çıktı

KARDEMİR, 2026 ocak-eylül döneminde net kârını 6,58 milyar TL'ye çıkardı; FAVÖK marjı yüzde 12,14, net nakit pozisyonu 2,10 milyar TL oldu.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 20:54

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EDİTÖR: Berk Doğan

KARDEMİR'in dokuz ayı kârla tamamlandı: net nakit ve öz kaynak artışı öne çıktı

KARDEMİR 2026 yılının ilk dokuz ayında güçlü finansal performans sergiledi

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş. (KARDEMİR), 2026 yılının ocak-eylül dönemine ilişkin konsolide finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket, bu dönemde net kârını 6,58 milyar TL seviyesine taşıdı ve operasyonel kârlılıktaki iyileşmeyle dikkat çekti.

gelirler, kârlılık ve FAVÖK:

Açıklamaya göre KARDEMİR'in 2026 üçüncü çeyrek net kârı 269,3 milyon TL olarak kaydedildi. Ocak-eylül dönemindeki toplam satış gelirleri 60,57 milyar TL olurken, üçüncü çeyrekte satış gelirleri 21,14 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Esas faaliyet kârı ilk dokuz ayda 2,04 milyar TL şeklinde bildirilirken, FAVÖK tutarı 7,36 milyar TL olarak açıklandı. Bu sonuçla FAVÖK marjı, geçen yılın aynı dönemine göre 3,01 puan artışla yüzde 12,14 seviyesine yükseldi.

likidite, öz kaynaklar ve yatırımlar:

Şirketin bilançosunda likidite pozisyonundaki iyileşme öne çıktı; 30 Eylül 2026 itibarıyla KARDEMİR 2,10 milyar TL net nakit pozisyonuna geçti. Toplam varlıklar 162,14 milyar TL, öz kaynaklar ise 114,70 milyar TL olarak bildirildi. Üretim altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımlar sürerken, ilk dokuz ayda yapılan yatırım harcaması 67,64 milyon dolar oldu.

Şirketin açıklamasında, üretim süreçlerinde verimliliğin artırılması, kaynakların etkin kullanımı ve maliyet disiplininin korunmasının öncelikli hedefler arasında olduğu vurgulandı. KARDEMİR, üretim kapasitesinin etkin kullanımını ve operasyonel verimliliğin geliştirilmesini uzun vadeli rekabet gücünün temel unsurları arasında görüyor.

KARDEMİR'in üçüncü çeyrek ve dokuz aylık sonuçları, hem kârlılık göstergelerindeki iyileşme hem de net nakit ve öz kaynaklardaki güçlenmeyle yatırım ve üretim odaklı stratejisinin devam ettiğini işaret ediyor.

KARABÜK DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI&#039;NIN A.Ş (KARDEMİR) 2026 YILININ İLK DOKUZ AYINDAKİ NET KARI...

KARABÜK DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI'NIN A.Ş (KARDEMİR) 2026 YILININ İLK DOKUZ AYINDAKİ NET KARI 6,58 MİLYAR TL’YE ULAŞIRKEN, FAVÖK MARJI YÜZDE 12,14’E YÜKSELDİ. ŞİRKETİN NET NAKİT POZİSYONUNA GEÇİŞİ VE ÖZ KAYNAKLARINDAKİ ARTIŞ, FİNANSAL SONUÇLARDA ÖNE ÇIKTI.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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