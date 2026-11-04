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Muş’ta iz sürülerek yakalanan hırsızlık hükümlüsü cezaevine gönderildi

Muş'ta emniyet ekipleri, 'bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık' suçundan 4 yıl 2 ay cezası bulunan kişiyi yakaladı.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 20:32

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Muş’ta iz sürülerek yakalanan hırsızlık hükümlüsü cezaevine gönderildi

yakalanma süreci:

Muş Valiliği'nin açıklamasına göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında tespit ve operasyon gerçekleştirildi. Operasyonu yürüten birimlerin başında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri geldi.

suç ve ceza detayı:

İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından hakkında kesinleşmiş hüküm bulunan kişinin, 'Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla arandığı bildirildi.

Yakalanan şahsın emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından resmi prosedür gereği cezaevine teslim edildiği kaydedildi.

MUŞ’TA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE ARANAN ŞAHISLARA YÖNELİK YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR KAPSAMINDA...

MUŞ’TA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE ARANAN ŞAHISLARA YÖNELİK YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR KAPSAMINDA, HAKKINDA 4 YIL 2 AY KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN ŞAHIS YAKALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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