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Sağanak Tepebaşı’nda sokakları göle çevirdi, garajda otomobil battı

Eskişehir'de öğleden sonra etkili olan sağanak, Tepebaşı Şirintepe'de sokak ve caddeyi suyla kapladı; garajı basılan otomobil tamamen sular altında kaldı.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 20:07

GÜNCELLEME: 04 Kasım 2026 - 20:17

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Sağanak Tepebaşı’nda sokakları göle çevirdi, garajda otomobil battı

etkinin görüldüğü bölgeler:

Eskişehir'de öğleden sonra aniden bastıran şiddetli sağanak yağış, kent genelinde yaşamı olumsuz etkiledi. Etki özellikle Tepebaşı ilçesinde hissedildi. Şirintepe Mahallesi Ülkümen Sokak üzerinde biriken yağmur suları kısa sürede cadde ve sokakları kapladı; yayalar kaldırımlarda yürümekte ve karşıdan karşıya geçmekte güçlük yaşadı. Bölgedeki bazı binaların alt katları ve bahçelerinde su birikintileri oluştu.

müdahale ve tahliye çalışmaları:

İhbar üzerine olay yerine belediye ve ilgili kurumlara ait ekipler sevk edildi. Görevliler, tıkanan mazgalları açmak ve biriken suyu tahliye etmek için vidanjör ve iş makineleriyle çalışmalara başladı. Ekipler, suyun daha fazla yayılmasını önlemek için aralıksız müdahale ediyor ve bölgedeki vatandaşları dikkatli olmaları konusunda bilgilendiriyor.

Ülkümen Sokak'ta ayrıca bir müstakil evin garajını su basması sonucu park halindeki bir otomobil tamamen sular altında kaldı. Araç sahibi ve mahalle sakinlerinin bildirmesiyle ekipler bölgeye yönlendirildi; öncelik olarak suyun tahliyesi ve ileri hasarların önlenmesi sağlanıyor.

vatandaşlara uyarılar:

Belediye yetkilileri, mazgalların düzenli temizliğinin önemine vurgu yaparken, yoğun yağış sırasında riskli bölgelerde araç bırakılmaması, elektrik tesisatına dikkat edilmesi ve acil durumlarda yetkililere haber verilmesi çağrısında bulundu. Ekiplerin çalışmaları sürerken mahalle sakinleri hasar tespiti ve gerekli temizlik çalışmalarının yapılmasını bekliyor.

ESKİŞEHİR&#039;DE ETKİLİ OLAN SAĞANAK TEPEBAŞI İLÇESİNDE SU BASKINLARINA NEDEN OLURKEN, EKİPLER SU...

ESKİŞEHİR'DE ETKİLİ OLAN SAĞANAK TEPEBAŞI İLÇESİNDE SU BASKINLARINA NEDEN OLURKEN, EKİPLER SU TAHLİYE ÇALIŞMASI BAŞLATTI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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