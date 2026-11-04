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İstanbul'da yağmur iş çıkışında trafiği kilitledi

İstanbul'da gün boyu süren yağmur iş çıkışında etkisini artırdı; metrobüs duraklarında uzun kuyruklar oluştu, trafik yoğunluğu uzun süre yüzde 89 oldu.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 20:58

GÜNCELLEME: 04 Kasım 2026 - 20:59

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EDİTÖR: Murat Öztürk

İstanbul'da yağmur iş çıkışında trafiği kilitledi

İstanbul trafiğinde yağmurun etkisi

İstanbul'da gün boyu süren yağmur, iş çıkış saatinde etkisini artırdı ve kent genelinde trafik akışı zorlaştı. Trafik yoğunluğu uzun süre yüzde 89 seviyesinde kaldı; bu durum sürücüler ve toplu taşıma kullanıcıları için gecikmelere neden oldu.

Metrobüs ve yolcu yoğunluğu:

Metrobüs güzergahında yağış nedeniyle duraklarda kuyruklar uzadı, vatandaşlar araçlara binmekte güçlük çekti. Özellikle iş çıkış saatinde duraklardaki yoğunluk hem yaya trafiğini hem de araç akışını olumsuz etkiledi.

Havadan görüntüler:

Yaşanan trafik çilesi fotoğraflara yansıdı ve bölgedeki sıkışıklık havadan görüntülendi. Çekilen dron görüntüleri, yağışın ve yoğunluğun şehirdeki etkisini net şekilde ortaya koydu; yetkililer ulaşımda zorluk yaşayan vatandaşlara uyarılarda bulundu.

İSTANBUL&#039;DA ETKİLİ OLAN YAĞIŞ SONRASI ÇİLEYE DÖNEN TRAFİK FOTOĞRAFLARA YANSIDI.

İSTANBUL'DA ETKİLİ OLAN YAĞIŞ SONRASI ÇİLEYE DÖNEN TRAFİK FOTOĞRAFLARA YANSIDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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