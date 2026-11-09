Cimil yaylası kışa erken teslim oldu: kar örtüsü 30 santimetreyi geçti

Cimil Yaylası'nda kar örtüsü

Rize'de hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşmesiyle yüksek kesimlerde kar yağışı etkisini artırdı. İkizdere ilçesine bağlı Cimil Yaylası, yeşil doğanın beyaza büründüğü görüntülerle kışa erken giriş yaptı.

Yaylada oluşan kış manzaraları yer yer fotoğraflık sahneler sunarken, yapılan ölçümlere göre kar kalınlığı 30 santimetreyi aştı.

hava ve yağışın seyri:

Rize genelinde başlayan yağış, özellikle yüksek rakımlı yayla ve köylerde yoğunlaştı. Düşen sıcaklıklar, yağışın kar şeklinde yerleşmesine neden oldu ve örtü kısa sürede kalınlaştı.

yaylada yaşam ve manzara:

Cimil Yaylası'nda beyaza bürünen doğa, bölgeye kış görüntüsü getirdi; yollar, çayırlar ve yayla evlerinin çevresi karla kaplandı. Bu görüntüler, yüksek kesimlerde mevsim koşullarının hızlı değişebildiğini gösteriyor.

Gözlemler, yaylada örtünün geniş alanlarda yerleştiğini ve ölçümlerde 30 santimetreyi geçtiğini doğruluyor; bölgedeki kış koşulları, yerel yaşamı ve ulaşımı etkileyebilir.

RİZE'DE HAVA SICAKLIKLARININ HİSSEDİLİR DERECEDE DÜŞMESİYLE BİRLİKTE YÜKSEK KESİMLERDE ETKİSİNİ ARTIRAN KAR YAĞIŞI, YAYLALARI BEYAZA BÜRÜDÜ