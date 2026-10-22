Çocuklara çevre dersi: Azra Akın'la süper kahramanlar Erzincan'da sahnede

Azra Akın ve ekibinin sahnelediği Azra Akın ile Süper Kahramanlar: Dünyamızı Koruyoruz adlı müzikal, Erzincan Belediyesi Kültür Sanat Merkezi'nde izleyiciyle buluştu. Gösterim, Mehmet Akif Ersoy İlkokulu ve Hayrettin Paşa İlkokulu öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

oyunun teması ve anlatımı:

Oyun, çevre bilinci, doğanın korunması ve daha yaşanabilir bir dünya için bireysel sorumluluk alınması gerektiği mesajlarını, çocukların ilgisini çekecek şekilde eğlenceli ve etkileşimli bir anlatımla işledi. Sahnedeki süper kahraman karakterleri, mesajları şarkılar ve kısa gösteriler aracılığıyla aktardı.

çocuklara yönelik etkisi ve amaç:

Çocuklar oyunu ilgiyle izledi; etkinliğin hedefi, küçük yaştan itibaren doğaya karşı duyarlı bireyler yetişmesine katkı sağlamak oldu. Süper kahramanlar eşliğinde verilen çevre mesajlarıyla öğrencilerin günlük yaşamlarında sorumluluk almayı düşünmeleri amaçlandı.

ERZİNCAN’DA "DÜNYAMIZI KORUYORUZ" MÜZİKALİ SAHNELENDİ