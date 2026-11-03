Çocuklara dayanışma dersi: bayburt'ta Kızılay haftası etkinlikleri

Bayburt'ta Kızılay Haftası bilgilendirmesi yapıldı

29 Ekim-4 Kasım Kızılay Haftası kapsamında, farklı okullardan gelen öğrenci ve öğretmenler Kızılay Bayburt Şubesini ziyaret etti. Programda Kızılay'ın yürüttüğü faaliyetler tanıtılırken, şube gönüllülerine de Kızılay Haftası dolayısıyla kutlama yapıldı.

şube birimleri ve temel hizmetler tanıtıldı:

Ziyarette Süleyman Ersoy İlkokulu, Kızılay Anaokulu, Sınav Koleji Anaokulu ve Fatma Ersoy Anaokulundan gelen öğrencilere şube bünyesindeki birimler tek tek anlatıldı. Miniklere, Kızılay'ın ihtiyaç sahiplerine yönelik sosyal yardımları, afet ve acil durumlarda üstlendiği görevler ile toplum sağlığı alanındaki çalışmaları yaş düzeyine uygun şekilde aktarıldı. Eğitimlerde ilk yardımın hayat kurtarmadaki önemi vurgulandı ve acil durumlarda doğru müdahale ile temel ilk yardım uygulamaları hakkında pratik bilgiler paylaşıldı.

aşevi hizmetleri ve gönüllülüğün rolü:

Program kapsamında Kızılay'ın aşevlerinde sunulan yemek desteğinin işleyişine ve aşevlerinin dayanışma kültüründeki yerine dikkat çekildi. Ayrıca farklı yardım faaliyetlerinde gönüllülerin üstlendiği roller ele alınarak çocuklara gönüllülüğün toplumsal etkisi hakkında örnekler verildi.

Gerçekleştirilen ziyaretle öğrencilerin Kızılay'ın çalışmaları hakkında bilgi sahibi olması, yardımlaşma, dayanışma ve gönüllülük bilincinin küçük yaşlarda pekiştirilmesi hedeflendi. Etkinlik, hem bilgilendirici hem de farkındalık arttırıcı nitelikte sürdü.

BAYBURT’TA ÖĞRENCİLERE KIZILAY HAFTASI KAPSAMINDA BİLGİLENDİRME YAPILDI