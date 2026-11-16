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Çocuklara kasım ara tatilinde el becerisi ve eğlence: Forum Denizli'de ücretsiz atölyeler

Forum Denizli, 17-22 Kasım tarihlerinde ücretsiz ara tatil atölyeleri düzenliyor; çocuklar ahşap maket, mozaik ve mandala etkinlikleriyle yeteneklerini keşfedecek.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 16:27

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Çocuklara kasım ara tatilinde el becerisi ve eğlence: Forum Denizli'de ücretsiz atölyeler

Forum Denizli'de kasım ara tatilinde ücretsiz çocuk atölyeleri

Forum Denizli, 17-22 Kasım tarihleri arasında çocuklara yönelik ücretsiz atölye programıyla ara tatili renkli ve öğretici bir deneyime dönüştürüyor. Etkinlikler, minik katılımcılara el becerilerini geliştirme ve kendi tasarımlarını oluşturma fırsatı sunuyor.

Atölye programı ve tarihler:

Program kapsamında 17 ve 20 Kasım tarihlerinde "Mozaik Yapımı" atölyeleri düzenlenecek. Katılan çocuklar farklı malzemelerle mozaik çalışmaları yaparak yaratıcılıklarını ortaya koyacak.

18 ve 21 Kasım tarihlerinde ise "Mandala ahşap boyama" atölyeleri gerçekleştirilecek; bu etkinliklerde çocuklar mandala desenlerini ahşap yüzeylerde renklerle buluşturma imkânı bulacak.

19 ve 22 Kasım tarihlerinde düzenlenecek olan "Ahşap maket oyuncak birleştirme ve boyama" atölyelerinde çocuklar hem maket montajı yapacak hem de kendi oyuncaklarını boyayarak kişiselleştirecek.

Günlük saatler ve eğlenceler:

Atölyeler her gün 14.00, 16.00 ve 18.00 saatlerinde gerçekleştirilecek. Program boyunca ayrıca kostüm etkinlikleri, balon katlama ve yüz boyama gibi aktivitelerle çocuklara eğlenceli anlar yaşatılacak.

Etkinlikler, çocukların el becerilerini, odaklanma yeteneklerini ve yaratıcılıklarını desteklemeyi amaçlıyor. Forum Denizli, aileleri ve çocukları bu ücretsiz atölyelere katılmaya davet ediyor; katılımcılar hem yeni deneyimler kazanacak hem de kendi eserleriyle ayrılacak.

FORUM DENİZLİ&#039;DE 17-22 KASIM TARİHLERİ ARASINDA ÇOCUKLARI ÜCRETSİZ ARA TATİL ATÖLYELERİ BEKLİYOR....

FORUM DENİZLİ'DE 17-22 KASIM TARİHLERİ ARASINDA ÇOCUKLARI ÜCRETSİZ ARA TATİL ATÖLYELERİ BEKLİYOR. ÇOCUKLAR, AHŞAP OYUNCAK, MOZAİK VE MANDALA ETKİNLİKLERİYLE HEM EĞLENECEK HEM DE YENİ BECERİLER KAZANACAK.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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