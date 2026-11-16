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Endülüs'ten Hitit sofrasına: Paco Morales Çorum mutfağını yerinde inceledi

3 Michelin yıldızlı şef Paco Morales, Çorum'da tandırdan baklavaya yöresel lezzetleri ve Hitit mutfak mirasını inceleyerek pilot programa katkı verdi.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 16:19

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Endülüs'ten Hitit sofrasına: Paco Morales Çorum mutfağını yerinde inceledi

Çorum ziyaretinin odağı:

3 Michelin yıldızlı İspanyol şef Paco Morales, San Sebastian Gastronomika'da tanıdığı Çorum mutfağından etkilenerek kente geldi. Noor restoranının işletmecisi ve şefi olan Morales, Endülüs mutfak mirasını tarihi araştırmalar ve çağdaş pişirme teknikleriyle yorumlayan yaklaşımıyla biliniyor. Çorum Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen programda şef, yöresel lezzetlerin ve bunların arkasındaki kültürel birikimin izlerini takip etti.

uygulamalı incelemeler:

Program boyunca Morales, tandır, ırgat böreği, kuru mantı, Çorum baklavası ve Çorum su böreği gibi yerel lezzetlerin yapım uygulamalarına katıldı. Hazırlık ve pişirme süreçlerini bizzat deneyimleyen şef, kullanılan malzemeler ve geleneksel yöntemler hakkında yerel ustalardan bilgi aldı. Ayrıca, Hititlerden günümüze ulaşan ekmek tarifleri ve uygulanan pişirme teknikleri özel ilgi gördü; Morales bu teknikleri övgüyle karşıladı.

gözlemler ve kültürel bağlam:

Morales, Çorum'un yalnızca mutfak zenginliğinden değil, aynı zamanda kentin tarihinden ve gördüğü misafirperverlikten de etkilendiğini belirtti: "Kendimi harika hissediyorum. Yalnızca yemekler değil, buranın tarihi ve insanların sıcaklığı da beni çok etkiledi". Şef, mutfak kültürünün tarihi derinliğinin dünyanın farklı mutfaklarına ilham verebilecek değerler taşıdığını vurguladı.

gelecek planları ve pilot program:

Çalışma, 15 Kasım 2026-15 Şubat 2027 tarihleri arasında yürütülecek olan 'Çorum Gastronomi Mirası Araştırma ve Geliştirme Pilot Programı' kapsamında ilerleyecek. Saha ziyaretinde edinilen bulgular Noor Innovation Lab tarafından değerlendirilecek. Akademisyenler ve yerel paydaşların katkılarıyla Türkçe ve İngilizce bir ön araştırma dosyası hazırlanması, Çorum ürünlerinin ve mutfak mirasının uluslararası gastronomi basınına tanıtılması, gastronomi turizminin desteklenmesi ve kentin UNESCO'daki gastronomi hedeflerine katkı sağlanması amaçlanıyor.

SAN SEBASTİAN GASTRONOMİKA’DA TANIDIĞI ÇORUM MUTFAĞINDAN ETKİLENEREK ŞEHRE GELEN MİCHELİN YILDIZLI...

SAN SEBASTİAN GASTRONOMİKA’DA TANIDIĞI ÇORUM MUTFAĞINDAN ETKİLENEREK ŞEHRE GELEN MİCHELİN YILDIZLI ŞEF PACO MORALES, ÇORUM BELEDİYESİ’NİN EV SAHİPLİĞİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN PROGRAMDA YÖRESEL LEZZETLERİ VE BU LEZZETLERİN ARKASINDAKİ KÜLTÜREL BİRİKİMİ İNCELEDİ.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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