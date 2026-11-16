İğne ve telin hikayesi: Lokman Karataş'ın filografi sergisi

Ankara'da açılan 'Renklerin Ortak Dili' karma sergisinde, on iki yıldır filografiyle uğraşan öğretmen Lokman Karataş da eserleriyle yer alıyor. Karataş, hobi olarak başladığı bu çalışmaları 2014'ten 2026'ya kadar amatörce sürdürdüğünü ve sergiye dek uzanan yolculuğunu anlattı.

Tekniğin kökeni ve malzemeler:

Karataş, filografinin temel malzemesinin çivi ve tel olduğunu vurguluyor. Anlatımına göre işlem, bir tahtanın üzerine kumaş gerilmesiyle başlıyor; ardından seçilen formun etrafı çivilerle işaretleniyor ve iç kısım tel ile örülerek görüntü ortaya çıkıyor. Bu yaklaşımı, hem sabır gerektiren hem de elle yapılan bir iş olarak tanımlıyor.

Sanatçının sözleriyle, bu tekniğe ilk kez 2014 yılında rastlamış olması bir dönüm noktası olmuş: 'Bir mağazaya gidecektim. Bunu görünce döndüm. Bu nedir, neyle yapılır diye sordum.' O günden sonra amatörce çalışmalar yapmaya başlamış ve zaman içinde birikimini sergiye taşıdı.

Çalışma süreci ve öne çıkan eserler:

Karataş, eserleri arasında özel bir yere sahip olan Osmanlı turası çalışmasının kendisini filografiyle tanıştırdığını söylüyor. Bu eserin yaklaşık 8 ay sürdüğünü, daha deneyimli bir uygulayıcı için aynı işin 2-3 haftada tamamlanabileceğini belirtiyor. Ayrıca bu tablo üzerinde yaklaşık 10 bin çivi bulunduğunu ve bu yüzden eserin hem hikâyesinin hem de emeğinin yoğun olduğunu ifade ediyor.

Genel olarak yaptığı işler arasında ayrım yapmadığını söyleyen Karataş, bazı parçaları içtenlikle yaptığına dikkat çekiyor: 'Kelebek ve saati gerçekten içime sinerek yaptım.' ifadelerini kullanıyor.

Sergi daveti ve sanatın kişisel karşılığı:

Bir arkadaşının galerisi aracılığıyla sergiye davet edildiğini aktaran Karataş, on yıllık çalışmalarını bu sergide bir araya getirdiklerini belirtti. Öğretmen olan Karataş, boş zamanlarında çivi çakmanın hem stresi azalttığını hem de somut bir ürün ortaya çıkardığında mutluluk verdiğini söylüyor. Çivi ve telin basitliği nedeniyle işin kaba görünebileceğini ancak ortaya çıkan sonucun 'çivi ve telin aşkı' olarak nitelendirilebileceğini ekliyor.

Sergi, sanatseverleri detaylı işçilik ve zaman alan süreçleri görmeye davet ediyor. Lokman Karataş, 16-21 Kasım tarihlerinde Zafer Çarşısı Kültürel Sanat Galeri'nde tüm ilgililere kapılarını açıyor.

ANKARA’DA 12 YILDIR FİLOGRAFİ SANATIYLA İLGİLENEN LOKMAN KARATAŞ (ORTADA), İĞNE VE TELLE YAPTIĞI TABLOLARI SERGİLİYOR.