Çocuklara suyu koruma alışkanlığı: Bursa'da 50 bin öğrenciye eğitim hedefi

Bursa genelinde anaokulu ve ilkokul düzeyinde su bilinci yaygınlaştırılıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Su Damlalarının Peşinde projesi, yeni eğitim öğretim döneminde kent genelinde yaklaşık 50 bin anaokulu ve ilkokul öğrencisine ulaşmayı hedefliyor. Proje, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) Genel Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde sürdürülüyor.

Eğitimlerin içeriği:

Eğitimler çocukların gelişim düzeyleri dikkate alınarak hazırlanıyor; görsel içerikler ve interaktif anlatımlarla suyun önemi, su döngüsü ve günlük yaşamda uygulanabilecek tasarruf yöntemleri anlatılıyor. Program kapsamında ele alınan başlıklar arasında Suyun Hikâyesi, Su Döngüsü, Su Tasarrufu, Diş fırçalamada su bilinci, Tıraş olmada su bilinci ve Bulaşık yıkamada su bilinci bulunuyor.

Uygulama biçimi ve hedefler:

Eğitimler genellikle görsel destekli, yaklaşık 40-45 dakika sürüyor ve çocukların erken yaşlardan itibaren suyu bilinçli kullanma alışkanlığı kazanmaları amaçlanıyor. Proje, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına bağlı Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından 2012 yılından bu yana yürütülüyor.

Yeni eğitim döneminin açılışı Kükürtlü Ticaret ve Sanayi Odası İlkokulu'nda gerçekleştirildi; açılış programına katılan yaklaşık 250 öğrenciye "Su Kahramanı" unvanı verildi. Programa BUSKİ Genel Müdür Yardımcısı İsmail Gerim ile BUSKİ Eğitim Şube Müdürü Aslı Çiğdem Özcan da katıldı.

Projenin sürdürülebilirliği, öğrencilere ulaştırılan bilgi ile aile ve okul çevresinde davranış değişikliği yaratma kapasitesine dayanıyor. Erken yaşta verilen eğitimlerin günlük alışkanlıklara etkisi hedeflenirken, görsel ve uygulamalı anlatımlarla çocukların su tasarrufu konusunda kalıcı tutum geliştirmesi amaçlanıyor.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ANAOKULU VE İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK SU TASARRUFU EĞİTİMLERİNİ SÜRDÜRÜYOR. ‘SU DAMLALARININ PEŞİNDE’ PROJESİ KAPSAMINDA YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİNDE YAKLAŞIK 50 BİN ÇOCUĞA ULAŞILMASI HEDEFLENİYOR.