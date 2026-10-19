Gebze Belediyespor deplasmandan set sonlarıyla 3 puanla döndü

Gebze Belediyespor deplasmandan 3 puanla döndü

Efeler Ligi 2026/2027 sezonunun ilk haftasında Gebze Belediyespor, Kahramanmaraş'ta karşılaştığı Onikişubat Belediyespor'u setleri 23-25, 30-28, 16-25 ve 20-25 ile 3-1 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı. Deplasmanda alınan bu sonuç takımın moralini yükseltirken, önümüzdeki hafta kendi sahasındaki Sungurlu Belediyespor maçına odaklanma fırsatı sundu.

maçın öne çıkan noktaları:

Mücadele genel olarak çekişmeli geçti; özellikle ilk ve üçüncü setlerde takımlar arasındaki denge göze çarptı. Gebze temsilcisi, set sonlarında gösterdiği direnç ve kritik hücum kararlarıyla fark yaratırken, ikinci sette sergilediği 30-28'lik performans maçın kaderini değiştiren anlardan biri oldu. Sonuç: 3-1 olarak kayıtlara geçerken, set skorları takımın savunma ve servis dönüşlerindeki başarısını ortaya koydu.

başantrenörün değerlendirmesi:

Gebze Belediyespor Başantrenörü Fikret Ayan, karşılaşmayı değerlendirirken Kahramanmaraş deplasmanının zorluklarına vurgu yaptı. Ayan, "Kahramanmaraş deplasmanı sert bir deplasman. Rakibimizin güçlü olduğunu biliyorduk. Zaman zaman onların direncini kırmakta zorlansak da set sonlarını daha iyi oynamayı başardık. Yolumuz uzun. Takım olarak daha çok çalışmamız gerektiğini biliyoruz. Bu zorlu deplasmandan 3 puanla döndüğümüz için mutluyuz. Hafta sonu kendi seyircimiz önünde sezonun ilk maçını oynayacağız. Bunun için heyecanlıyız." dedi.

Teknik heyetin vurguladığı nokta, maç sonlarında konsantrasyonun korunması ve hata yönetimi oldu. Yönetim ve ekip, elde edilen galibiyeti yapıcı bir değerlendirme olarak gördüklerini; ancak sezon boyunca tutarlılık ve antrenman yoğunluğunun belirleyici olacağını belirtti. Gebze taraftarlarının hafta sonu salonu doldurarak takıma destek vermesi bekleniyor.

GEBZE BELEDİYESPOR BAŞANTRENÖRÜ FİKRET AYAN, KAHRAMANMARAŞ DEPLASMANININ ZORLUĞUNA DİKKAT ÇEKEREK KARŞILAŞMAYI DEĞERLENDİRDİ.