Veri merkezi altyapısıyla 2030’a kadar kurulu gücü 1 gigavata çıkarma hedefi

Veri merkezi yatırımıyla hesaplama kapasitesini büyütme hedefi:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Rönesans Holding ile Digital Realty iş birliğinde Ankara Temelli'de temeli atılan veri merkezi projesinin töreninde Türkiye'nin dijital altyapı vizyonunu anlattı. Kacır, yapay zeka ekonomisinin gerektirdiği işlem gücünü karşılamak ve küresel dijital hizmetler pazarından daha fazla pay almak üzere, 2030’a kadar kurulu veri merkezi gücünü en az 1 gigavata çıkaracaklarını söyledi.

Bakan, veri merkezlerinin bugün yalnızca veriyi saklayan tesisler olmaktan çıkıp yüksek işlem gücü, gelişmiş depolama ve hızlı iletişim ağlarını bir araya getiren kritik altyapılar haline geldiğini vurguladı. Bu tesislerin sanayi, finans, bilimsel araştırma ve kamu hizmetlerinde dönüşüm sağlayacağını belirtti.

Stratejik hedefler ve beklenen yatırımlar:

Kacır, 2026-2030 Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı çerçevesinde dijital altyapıyı güçlendirmeye yönelik somut hedefler konulduğunu ifade etti. Bu hedefler arasında veri merkezi, bulut bilişim ve yapay zeka altyapılarının geliştirilmesi; yüksek hesaplama kapasitesinin artırılması ve uluslararası teknoloji yatırımlarının Türkiye'ye çekilmesi yer alıyor. Bakan, bu alanlarda ağırlıklı olarak özel sektör eliyle 10 milyar doların üzerinde yatırım öngörüldüğünü açıkladı.

Ayrıca, araştırmacılar, teknoloji girişimleri ve yatırımcılar için bütüncül bir ekosistem kurmayı amaçlayan Yapay Zeka Büyüme Bölgeleri ile girişimci ve bilim insanlarının yüksek hesaplama gücüne erişimini kolaylaştıracak Herkes İçin GPU Programı'na vurgu yapıldı.

HIT çağrıları ve destek paketleri:

Bakan Kacır, bulut tabanlı altyapıların ülkeye çekilmesini hızlandırmak amacıyla 1,6 milyar dolar bütçeli HIT‑Yapay Zeka çağrısını başlattıklarını; bununla sanayiden sağlığa, finanstan ulaştırmaya tüm sektörlerde dijital dönüşümü hızlandırmayı hedeflediklerini söyledi. Ayrıca klasik hesaplama sınırlarını aşmayı amaçlayan HIT‑Kuantum çağrısıyla kuantum teknolojilerinde altyapı oluşturma gayretinde olduklarını belirtti.

Bakanın mesajı, veri işleme ve depolamada Türkiye'yi bölgesel bir merkez konumuna taşımak ve yapay zekanın sunduğu fırsatlardan en üst düzeyde yararlanmak üzerine kurulu.

Ankara Temelli tesisin özellikleri ve önemi:

Törende temeli atılan tesis Başkent OSB bünyesinde yer alacak. Projede 450 milyon dolar yatırım ve 22 megavat kapasite öngörülüyor. Kacır, tesisin gelişmiş soğutma sistemleri ve yüksek kapasiteli bilişim altyapısı ile kurumların ve teknoloji şirketlerinin güvenilir veri depolama ve işleme ihtiyaçlarını karşılayacağını; uluslararası bulut ve dijital hizmet sağlayıcılarının Türkiye'deki faaliyetlerini genişletmeleri için yeni imkanlar sunacağını söyledi.

Bakan ayrıca tesisin enerji verimliliğini esas alan mimarisi üzerinde durdu. Uluslararası Enerji Ajansı öngörüsüne atıfla veri merkezlerinin elektrik tüketiminin 2030’a kadar artacağını hatırlatan Kacır, dijital rekabette yalnızca yüksek hesaplama gücüne sahip olmanın yeterli olmayacağını, bu kapasiteyi en az enerji tüketimiyle en yüksek verimlilikte sunabilenlerin avantaj sağlayacağını vurguladı.

Enerji verimliliği, sürdürülebilir büyüme ve yeşil dönüşüm hedefleriyle uyumlu olan tesisin tasarımından işletmesine kadar kaynak verimliliğini gözeten bir yaklaşım benimseneceği belirtildi. Kacır, Türkiye'nin stratejik konumu, gelişmiş sanayi ve enerji altyapısı, hızla büyüyen dijital hizmetler pazarı, yenilenebilir enerji potansiyeli ve genç insan kaynağı ile küresel veri merkezi yatırımları için cazip bir adres olduğunu kaydetti.

Konuşmasında Rönesans‑Digital Realty iş birliğinin Türkiye'nin dijital bağımsızlığını pekiştirme ve küresel dijital ekonomide daha fazla söz sahibi olma yolunda önemli bir adım olduğunu söyleyen Kacır, ülkeye güvenen ve teknoloji kabiliyetlerine değer katan yatırımcıların yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

Tören sonunda Bakan Kacır'a hediye takdim edildi ve alanına bir fidan dikti. Törene AK Parti Ankara milletvekilleri Ömer İleri, Fuat Oktay ile Rönesans Holding Onursal Başkanı Erman Ilıcak katıldı.

Bakan Kacır: "2030'a kadar ülkemizin kurulu veri merkezi gücünü en az 1 gigavata çıkaracağız"