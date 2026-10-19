Alanyaspor Kocaelispor maçına hazırlıklarını yoğunlaştırdı

Corendon Alanyaspor hazırlıklarını Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde sürdürdü

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında oynayacağı Kocaelispor karşılaşması öncesinde idmanlara başladı. Teknik direktör Joao Pereira yönetiminde gerçekleştirilen çalışma, takımın hem fiziksel hazırlığını hem de oyun içi bağlantılarını güçlendirmeye yönelik planlandı.

Antrenmanın akışı:

Seans dinamik ısınma hareketleriyle açıldı. Isınmanın ardından gerçekleştirilen pas çalışmaları, oyuncuların top kontrolü ve kısa mesafe bağlantılarını öne çıkardı. Antrenman, dar alanda oyun çalışmasıyla tamamlanarak takımın reaksiyon süresi ve pozisyon alma becerileri üzerinde yoğunlaşıldı.

Hazırlıkların devamı:

Turuncu-yeşilli ekip, Kocaelispor sınavı öncesi benzer antrenmanlarla hazırlıklarını sürdürecek. Teknik ekip, maç taktiğini uygulamaya yönelik tekrarlar ve kontrollü çalışmalarla oyuncuların form düzeyini yükseltmeyi hedefliyor.

CORENDON ALANYASPOR, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 9. HAFTASINDA SAHASINDA OYNAYACAĞI KOCAELİSPOR KARŞILAŞMASININ HAZIRLIKLARINA BAŞLADI.