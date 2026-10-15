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Çocuklara yollarda güvenlik: Bilecik'te 35 öğrenciye uygulamalı trafik eğitimi

Bilecik Trafik Eğitim Parkı'nda Atatürk İlkokulu'ndan 35 öğrenciye uygulamalı trafik eğitimi verildi; öğrencilere trafik kuralları ve trafikte saygı öğretildi.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 11:09

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Çocuklara yollarda güvenlik: Bilecik'te 35 öğrenciye uygulamalı trafik eğitimi

Uygulamalı eğitimle trafik bilinci artırılıyor

Bilecik Trafik Eğitim Parkı'nda düzenlenen programda, Atatürk İlkokulu öğrencilerinden oluşan 35 öğrencie trafik kuralları ve trafikte doğru davranış biçimleri uygulamalı olarak aktarıldı. Eğitim, teorik anlatımla sınırlı kalmayıp park ortamında pratik uygulamalarla pekiştirildi.

Eğitimin içeriği ve amaçları:

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından verilen eğitimde, öğrencilere temel trafik kuralları, yaya güvenliği ve trafikte saygının önemi anlatıldı. Programın hedefi, çocuk yaşta kazanılan doğru alışkanlıklarla uzun vadeli trafik güvenliğine katkı sağlamaktı.

Uygulamalı yöntemlerin önemi:

Uygulamalı eğitim sayesinde öğrencilerin teoride öğrendikleri kuralları gerçek hayata yakın ortamlarda denemeleri sağlandı. Eğitimi veren ekipler, bu yaklaşımın kuralların kalıcılığını artırdığını ve çocukların trafikte daha bilinçli hareket etmesine yardımcı olduğunu vurguladı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü yetkilileri, trafik güvenliğinin sağlanmasında erken yaşta verilen eğitimin önemine dikkat çekti ve benzer uygulamaların yaygınlaştırılmasının gerekliliğine işaret etti.

BİLECİK’TE 35 ÖĞRENCİYE UYGULAMALI TRAFİK EĞİTİMİ

BİLECİK’TE 35 ÖĞRENCİYE UYGULAMALI TRAFİK EĞİTİMİ

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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