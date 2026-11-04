Çocuklarda değişen işeme belirtileri erken müdahale gerektirir

Uzman uyarısı

Medical Point Gaziantep Hastanesi Çocuk Ürolojisi Uzmanı Op. Dr. Akın Karagözoğlu, çocuklarda idrar şikâyetlerinin aileler tarafından küçümsenmemesi gerektiğini vurguladı. Karagözoğlu, tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları ve tuvalet alışkanlıklarındaki değişikliklerin erken değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, bu belirtilerin altta yatan yapısal veya fonksiyonel sorunların habercisi olabileceğine dikkat çekti.

Belirtiler ve ailelerin gözlemi:

Op. Dr. Karagözoğlu, ailelerin çocuklarda ortaya çıkan işeme alışkanlıklarındaki değişiklikleri yakından takip etmesini önerdi. "Çocuklarda sık idrara çıkma, idrar yaparken yanma, zorlanma veya yeniden başlayan idrar kaçırma gibi şikâyetler, altta yatan ürolojik sorunların habercisi olabilir" dedi. Tuvalet alışkanlığını kazanmış bir çocuğun gündüz veya gece tekrar altını ıslatmaya başlaması, kesik kesik işeme, idrar akışında zayıflama gibi durumlar değerlendirilmesi gereken işaretler arasında sayıldı.

Karagözoğlu, bazı çocukların şikâyetlerini ifade etmekte zorlandığını; bu yüzden ailelerin çocuğun tuvalete gitme sıklığını, idrar yaparken gösterdiği davranışları ve daha önce olmayan kaçırma durumlarını gözlemlemelerinin önem taşıdığını belirtti.

Tanı ve izlemin önemi:

Çocuklarda idrar şikâyetlerinin nedenini doğru koymak için önce ayrıntılı öykü ve fizik muayene yapılır. Gerekli görüldüğünde idrar tahlili, idrar kültürü, ultrasonografi ve işeme düzenini değerlendiren testler istenebilir. Uygulanacak incelemeler çocuğun yaşına, belirtilerine ve klinik bulgulara göre şekillendiriliyor.

Tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonlarında yalnızca enfeksiyon tedavisinin yeterli olmayabileceğini vurgulayan Karagözoğlu, idrar akışını etkileyen yapısal sorunlar, mesanenin boşalma düzenindeki bozukluklar ve kabızlık gibi eşlik eden durumların da araştırılması gerektiğini söyledi. Bu nedenle enfeksiyonların tekrar etmesi halinde çocuk ürolojisi değerlendirmesi önem kazanıyor.

Kabızlık ve mesane fonksiyonları ilişkisi:

Karagözoğlu, mesane ve bağırsak fonksiyonları arasındaki ilişkinin sık göz ardı edildiğini aktardı. Özellikle kronik kabızlığın mesane üzerinde baskı oluşturabileceğini, bunun sık idrara çıkma, idrar kaçırma veya mesanenin tam boşaltılamaması gibi sorunlara yol açabileceğini ifade etti. Ayrıca çocukların oyun sırasında tuvaleti ertelemesi veya yeterince sıvı tüketmemesi gibi alışkanlıkların işeme düzenini olumsuz etkileyebileceğini belirtti.

Tedavi yaklaşımı altta yatan nedene göre planlanıyor: idrar yolu enfeksiyonlarında uygun antibiyotik tedavisi uygulanırken, mesane fonksiyon bozukluklarında tuvalet alışkanlıklarının düzeltilmesi, sıvı tüketiminin düzenlenmesi ve kabızlığın giderilmesi gibi adımlar öne çıkıyor. Yapısal bir problem saptanırsa çocuğa özel tedavi süreci oluşturuluyor.

Son olarak Op. Dr. Karagözoğlu, ailelere çocuklarının tuvalet alışkanlıklarındaki değişiklikleri ciddiye almalarını, tekrarlayan enfeksiyon veya yeni başlayan işeme problemlerinde uzman görüşü almalarını tavsiye etti.

MEDİCAL POİNT GAZİANTEP HASTANESİ ÇOCUK ÜROLOJİSİ UZMANI OP. DR. AKIN KARAGÖZOĞLU,