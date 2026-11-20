kampanya detayları:

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların kaliteli ete ekonomik şartlarda ulaşmasını sağlamak amacıyla cumartesi günlerine özel bir indirim kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında Haydi Sofraya et satış noktalarında dana kuşbaşı 600 TL ve dana kıyma 500 TL fiyatla satışa sunuluyor. Uygulama, temel gıda harcamalarında vatandaşlara doğrudan destek sağlama hedefi taşıyor.

satış noktaları ve hijyen:

Ürünler, belediyeye ait modern et işleme tesisinde hijyenik koşullarda hazırlanıp özenle paketleniyor. Satışlar başta Çınarlı Haydi Sofraya ve Düztepe Çamlık Parkındaki satış alanında gerçekleştiriliyor; Haydi Sofraya et satış noktaları cumartesi günleri kampanya kapsamında hizmet veriyor.

amaç ve erişim:

Belediye, gıda güvenliği standartlarına uygun olarak hazırlanan et ürünlerini uygun fiyatlarla sunarak kaliteli ve güvenilir gıdaya erişimi kolaylaştırmayı amaçlıyor. Kampanya, vatandaşların temel besin ihtiyaçlarına daha ekonomik koşullarda ulaşmasını sağlamayı hedefliyor.

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, VATANDAŞLARIN KALİTELİ ETE EKONOMİK KOŞULLARDA ULAŞMASINI SAĞLAMAK AMACIYLA CUMARTESİ GÜNLERİNE ÖZEL İNDİRİM KAMPANYASI BAŞLATTI. KAMPANYA KAPSAMINDA DANA KIYMA VE DANA KUŞBAŞI, İNDİRİMLİ FİYATLARLA SATIŞA SUNULACAK.