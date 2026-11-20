çalıştayın amacı ve kapsamı:

Avrupa Birliği mali desteğiyle, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) tarafından yürütülen ve Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleşen Kadın Dostu Kentler Programı III. Fazı kapsamında, Erzurum Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 19 Kasım 2026 tarihinde Erzurum Teknik Üniversitesi Yaşam Merkezi'nde "Yerel Eşitlik Eylem Planı Çalıştayı" düzenlendi. Etkinlik, kamu kurumları, belediye birimleri, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşlarının yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

program ortakları ve katılımcılar:

Çalıştaya Erzurum Vali Yardımcısı Didem Dinç Özay, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, Büyükşehir Belediyesi'nin ilgili daire başkanlıkları, akademisyenler ve STK temsilcileri katıldı. Programın koordinasyonu ve mali ortaklık yapısı, çalıştayın yerel politika üretimine uluslararası destek çerçevesinde katkı verdiğinin altını çizdi.

kurumlar arası iş birliği vurgusu:

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, toplantıda kadınların sosyal ve ekonomik hayata katılımını güçlendirecek çalışmaların önemine dikkat çekti ve yerel yönetimlerin bu süreçte sorumluluk üstlendiğini belirtti. Aynalı, kamu kurumları ile STK'ların ortak akılla yürüttüğü çalışmaların Erzurum'a yönelik kalıcı çözümler üreteceğini ifade etti. Erzurum Vali Yardımcısı Didem Dinç Özay ise kadınların eğitim, istihdam ve sosyal yaşamda etkin yer almasının toplumsal gelişim bakımından kritik olduğunu vurguladı.

yedi tematik çalışma grubunun çıktıları:

Çalıştay kapsamında oluşturulan yedi tematik çalışma grubunda istihdam, eğitim, sağlık, sosyal hizmetler, kentsel hizmetler, kültür ve sosyal yaşam, kadınların güvenliği ile afet ve acil durum yönetimi başlıkları ele alındı. Alanında uzman moderatörlerin yönetiminde yürütülen grup çalışmaları, mevcut ihtiyaçların tespit edilmesi ve alana özel çözüm önerilerinin geliştirilmesine odaklandı. Katılımcılar, her alan için öncelikli sorunları belirleyip uygulanabilir öneriler sundu.

çalıştay çıktılarının eylem planına dönüşümü:

Ortaya konan sorunlar, görüşler ve çözüm önerileri, Erzurum için hazırlanacak Yerel Eşitlik Eylem Planı'na temel oluşturacak. Hazırlanacak eylem planı ile kadınların sosyal, ekonomik ve kültürel yaşama katılımının desteklenmesi, yerel hizmetlere erişimin güçlendirilmesi ve kentin ihtiyaçlarına uygun uygulanabilir politikalar geliştirilmesi hedefleniyor.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içinde çalışmaları sürdürmeyi ve çalıştaydan çıkan önerileri adım adım eyleme dönüştürmeyi planlıyor. Çalıştay, yerel aktörlerin ortak akılla hareket ederek kente özgü çözümler üretebileceğinin somut bir örneğini oluşturdu.

ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN PROJE ORTAĞI OLDUĞU KADIN DOSTU KENTLER PROGRAMI III. FAZI KAPSAMINDA DÜZENLENEN YEREL EŞİTLİK EYLEM PLANI ÇALIŞTAYI, KAMU KURUMLARI, AKADEMİSYENLER VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ YOĞUN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.