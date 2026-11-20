Nizip Devlet Hastanesi'nde rehin alma olayı

Gaziantep'in Nizip ilçesindeki Nizip Devlet Hastanesinde bugün öğle saatlerinde bir kişinin bıçakla Göz Doktoru Müslüm Güler'in odasına girmesiyle gerilim yaşandı. İddiaya göre, daha önce doktora beyaz kod verildiği belirtilen şüpheli, bu duruma tepki göstererek doktor ve odadaki sekreteri rehin aldı.

müdahale ve şüphelinin yakalanması:

Olay sonrası hastane güvenlik görevlileri ile çağrılan polis ekipleri hızlı bir müdahalede bulundu. Ekiplerin birlikte yürüttüğü müdahale sonucunda şüpheli etkisiz hale getirildi ve gözaltına alındı. Sağlık personeli veya hastalar arasında yaralanma olmadığı bildirildi.

soruşturma ve hastane güvenliği:

Olayla ilgili olarak emniyet birimleri tarafından soruşturma başlatıldı. Hastane yönetimi ve kolluk kuvvetleri, benzer olayların önüne geçmek için güvenlik önlemlerini gözden geçireceklerini belirtti. Olaya ilişkin detaylar ve şüphelinin motivasyonuna ilişkin bilgiler soruşturma tamamlandıkça açıklanacak.

Nizip Devlet Hastanesi'nde bıçaklı tehdit: Doktor ve sekreteri rehin aldı