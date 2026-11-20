omü'lü öğrencinin hobi serüveni:

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Samsun Meslek Yüksekokulu Seracılık Bölümü 1. sınıf öğrencisi 20 yaşındaki Yusuf Acer, çocukluk yıllarında anneannesinin yanında başlamış olduğu örgü tutkusunu gelir kaynağına dönüştürdü. Yedi yaşında eline aldığı tığlarla başlayan süreç, Acer için bir merak ve öğrenme macerasına dönüştü ve bugün 13 yıldır aralıksız devam ediyor.

ürünleri ve satış yöntemi:

Acer, el emeği ürün yelpazesini çanta, anahtarlık, şal, bere ve şapkalarla genişletmiş durumda. Hazırladığı tasarımları sosyal medya ve e-ticaret kanalları üzerinden müşteriye ulaştırıyor. Bu kanallar sayesinde hem küçük siparişleri yönetebiliyor hem de düzenli gelir elde ederek üniversite harçlığını çıkarıyor. Örgü sürecinde deneme yanılma yöntemi ve sürekli pratikle kendini geliştirdiğini belirtiyor; özgün model ve renk kombinasyonları üzerine çalışarak ürün çeşitliliğini artırıyor.

topluluk kurarak önyargıları aşmak:

Yusuf Acer, hobisinin ilk yıllarında çevresinden gelen şaşkın tepkiler ve bazı önyargılarla karşılaştığını aktarıyor. Zamanla attığı paylaşımlar ve ürünlerin kalitesi sayesinde takipçi kitlesinin olumlu yorumlara dönüştüğünü, takipçilerinin destekleyici olduğunu söylüyor. Samsun'da örgüye ilgi duyanları bir araya getirmek amacıyla oluşturdukları topluluk da bu dönüşümün bir parçası; örgü bilenler veya öğrenmek isteyenler kahve ve sohbet eşliğinde bir araya geliyor, deneyim paylaşımları yapıyorlar.

Yusuf'un hikayesi, el sanatlarının doğru yönlendirme ve azimle ekonomik değere dönüşebileceğini gösteriyor. Anneannesinden aldığı ilhamla başlayan yol, hem kişisel gelişim hem de küçük bir girişimcilik örneğine dönüştü; yaptıkları hem yerel hem dijital zeminde karşılık buluyor ve genç zanaatkârlar için örnek teşkil ediyor.

Üniversite öğrencisi, anneannesinden öğrendiği el örgüsünü kazanca dönüştürdü