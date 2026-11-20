Mimar Sinan katlı otopark projesinde son durum

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve teknik ekibi, Mimar Sinan Caddesi'ndeki katlı otopark inşaatında incelemelerde bulundu. Proje, eski ITSO binasının arka tarafındaki açık otopark alanında, 1.676 metrekarelik arsa üzerine bodrum ve 6 kat olarak yükseliyor. Yüklenici firma yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi alındı ve inşaatın aralıksız sürdüğü bildirildi.

inşaatın kapsamı ve hedeflenen hizmet tarihi:

Mimar Sinan Katlı Otopark, bodrum ve 6 kat düzeniyle toplam 173 araç kapasitesi sağlayacak şekilde planlandı. Başkan Başdeğirmen, projenin kaliteli ve zamanında tamamlanması için yüklenici firmanın titiz çalıştığını belirtti ve otoparkın hizmete açılması için hedef tarihin 2027 yılının şubat ayı sonu olduğunu açıkladı.

Başdeğirmen, "Bu bölge için 173 araç kapasitesi önemli bir sayı" diye konuştu. Ayrıca, "Tek katta 30-40 araç konulabilirken şimdi bodrum ve 6 kat otopark yaptığımızda 173 aracı buraya bırakabileceğiz. Burası için 173 araç önemli bir sayı. Belediyenin önünden Otel Isparta’nın veya Mimar Sinan Camisi’nin önüne kadar sağ tarafa sıralı park edilen araçları saysanız tam 45-50 tane çıkıyor. O kadar uzun bir mesafede 50 araç muhafaza edebiliyoruz. Biz bunun gibi 173 aracı muhafaza edebileceğimiz bodrum ve 6 katlı bir katlı otoparkı da bitirmek üzereyiz. Burası bittiği zaman Isparta’mızın park sorunu olan caddesinde de sorunu çözmüş olacağız" dedi.

başkanın çözüm ve plan vurgusu:

Başdeğirmen, araç sayısındaki artışın otopark ihtiyacını büyüttüğünü ve yerleşimi tamamlanmış kent merkezlerinde yeni otopark üretmenin güç olduğunu vurguladı. Arsa sahipleriyle yapılan anlaşmalar sonucunda belediyenin alım gerçekleştirdiği alanlar değerlendirildi ve mevcut mülklere ilişkin projelerde de otopark alanları planlanıyor. "Amacımız ileriki zamanlarda bu otopark sorununun daha aza indirgenmesi" ifadelerini kullandı.

ISPARTA BELEDİYE BAŞKANI ŞÜKRÜ BAŞDEĞİRMEN, MİMAR SİNAN KATLI OTOPARK İNŞAATINDA İNCELEMELERDE BULUNDU. OTOPARKIN BODRUM VE 6 KAT OLARAK İNŞA EDİLECEĞİNİ BELİRTEN BAŞKAN BAŞDEĞİRMEN, 173 ARAÇ KAPASİTELİ OTOPARK İLE BÖLGEDEKİ OTOPARK SORUNUNUN ÇÖZÜLECEĞİNİ SÖYLEDİ.