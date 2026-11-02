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Çocukların korunması için tekel ve kahvehane denetimi Eskişehir'de

Eskişehir Çocuk Şube ekipleri Emek Mahallesi'nde tekel bayileri, tütün ürünleri satan iş yerleri ve kahvehanelerde yaş sınırı denetimi yaptı; ihlal yok.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 14:27

GÜNCELLEME: 02 Kasım 2026 - 14:35

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Çocukların korunması için tekel ve kahvehane denetimi Eskişehir'de

Çocukların korunması için tekel ve kahvehane denetimi Eskişehir'de

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde çocukların korunmasına yönelik uygulamalarını sürdürdü. Bu kapsamda Emek Mahallesi Dilek Caddesi üzerindeki tekel bayileri, tütün ürünleri satışı yapılan iş yerleri ve kahvehaneler denetlendi.

denetimin kapsamı:

Ekipler, iş yerlerinde öncelikle yaş sınırı kontrolü yaptı ve özellikle çocuklara tütün ile tütün mamullerinin satışının yapılıp yapılmadığını titizlikle inceledi.

bulgular ve izlenecek yol:

Denetimler sırasında herhangi bir olumsuzluk veya sıra dışı duruma rastlanmadı. Yetkililer, çocukların zararlı alışkanlıklardan korunması amacıyla şehir genelindeki denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.

ESKİŞEHİR&#039;DE TEKEL BAYİLERİ, TÜTÜN ÜRÜNLERİ SATIŞI YAPILAN İŞ YERLERİ VE KAHVEHANELER...

ESKİŞEHİR'DE TEKEL BAYİLERİ, TÜTÜN ÜRÜNLERİ SATIŞI YAPILAN İŞ YERLERİ VE KAHVEHANELER DENETLENDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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