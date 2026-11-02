Çocukların korunması için tekel ve kahvehane denetimi Eskişehir'de

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde çocukların korunmasına yönelik uygulamalarını sürdürdü. Bu kapsamda Emek Mahallesi Dilek Caddesi üzerindeki tekel bayileri, tütün ürünleri satışı yapılan iş yerleri ve kahvehaneler denetlendi.

denetimin kapsamı:

Ekipler, iş yerlerinde öncelikle yaş sınırı kontrolü yaptı ve özellikle çocuklara tütün ile tütün mamullerinin satışının yapılıp yapılmadığını titizlikle inceledi.

bulgular ve izlenecek yol:

Denetimler sırasında herhangi bir olumsuzluk veya sıra dışı duruma rastlanmadı. Yetkililer, çocukların zararlı alışkanlıklardan korunması amacıyla şehir genelindeki denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.

ESKİŞEHİR'DE TEKEL BAYİLERİ, TÜTÜN ÜRÜNLERİ SATIŞI YAPILAN İŞ YERLERİ VE KAHVEHANELER DENETLENDİ.