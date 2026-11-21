Of'ta engellilere yönelik akülü araç desteği

Trabzon'un Of ilçesinde engelli bireylerin toplumsal hayata katılımını kolaylaştırmaya yönelik örnek bir çalışma hayata geçti. Hayırsever iş insanı Alaattin İlyas Saral tarafından temin edilen yaklaşık 100 akülü araç, Of Belediyesi önünde düzenlenen sembolik törenle sahiplerine ulaştırıldı.

tören ve tepkiler:

Törende araçlarına kavuşan vatandaşların ve ailelerinin sevinci dikkat çekti. Of Belediye Başkan Yardımcısı İrfan Göktaş, engellerin birlik ve dayanışmayla aşılabileceğini vurgulayarak anlamlı destek için Saral'a teşekkür etti. Of Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Elvan Yirigöz Çağlar ise günlük yaşamı kolaylaştıran bu tür projelerin önemine dikkat çekti.

sürdürülebilirlik ve yaygınlaştırma:

Of ile başlayan akülü araç desteğinin komşu ilçelerde de sürdürüleceği öğrenildi. Yerel yönetim ve hayırseverin iş birliğiyle gerçekleştirilen girişim, engelli bireylerin hareketliliğini artırarak bağımsızlıklarını desteklemeyi hedefliyor.

Bu adım, dayanışma ve yerel kaynakların seferber edilmesinin somut bir örneği olarak öne çıkarken benzer projelerin yaygınlaştırılması için model oluşturması bekleniyor.

HAYIRSEVER İŞ İNSANI ALAATTİN İLYAS SARAL TARAFINDAN DOĞUŞTAN VEYA SONRADAN ENGELLİ OLAN VATANDAŞLAR İÇİN TEMİN EDİLEN YAKLAŞIK 100 AKÜLÜ ARAÇ, OF BELEDİYESİ ÖNÜNDE DÜZENLENEN SEMBOLİK TÖRENLE SAHİPLERİNE ULAŞTIRILDI.