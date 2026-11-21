Etkinlik hakkında:

Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yürütülen "İyilik Var" Projesi kapsamında, Halis Toprak Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü'nde huzurevi sakinlerine yönelik bir hafıza etkinliği gerçekleştirildi.

Katılımcılar ve hedefler:

Programa, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğrencileri katıldı. Etkinlikte; yaşlıların kısa süreli hafıza, dikkat ve ince motor becerilerinin oyun yoluyla desteklenmesi; bilmeye dayalı gerilemenin yavaşlatılmasına katkı sağlanması ve grup içi iletişimin güçlendirilmesi amaçlandı.

Uygulama ve katılım:

Düzenlenen programda huzurevi sakinleri, bilmeye dayalı becerilerini geliştirmeye yönelik oyun temelli aktivitelerle sosyal etkileşim içinde vakit geçirdi. Etkinlik, hem bilişsel fonksiyonların desteklenmesi hem de katılımcılar arasında iletişim ve dayanışmanın artırılması hedefine odaklandı.

ESKİŞEHİR AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN "İYİLİK VAR" PROJESİ KAPSAMINDA, HUZUREVİ SAKİNLERİNE YÖNELİK HAFIZA ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.