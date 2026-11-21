ziyaretin kapsamı:

İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer, Düzce'de bulunan Roman Koordinasyon Ofisi ve Aile Danışma Merkezini ziyaret etti. Ziyarete, Düzce Valiliği İl Roman Koordinatörü Sibel Gün Çabuk da eşlik etti. Özer, merkez yetkililerinden merkezde sunulan hizmetler ve yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı.

eğitim faaliyetleri ve aile çalışmaları:

Ziyaret kapsamında, merkez bünyesinde gerçekleştirilen eğitim faaliyetleri ile ailelere yönelik çalışmalar değerlendirildi. Yetkililerden alınan bilgiler ışığında, merkezin eğitim programları ve aile destek uygulamalarının işleyişi ele alındı ve mevcut çalışmaların genel durumu aktarıldı.

öğrencilerle buluşma ve değerlendirme:

İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer, merkezde eğitim gören öğrencilerle bir araya gelerek onlarla sohbet etti. Görüşmede çocukların eğitim süreçleri ve gelecek hedefleri konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu; öğrenci deneyimleri ve beklentileri yerinde dinlendi.

Ziyaret, merkezde yürütülen çalışmaların yerinde görülmesi ve paydaşlarla doğrudan iletişim kurularak değerlendirme yapılması açısından önem taşıyor. Yetkililer ile yapılan görüşmelerde, hizmetlerin etkinliğinin sürdürülmesi ve ihtiyaçlara göre düzenlemeler yapılmasının önemi vurgulandı.

DÜZCE İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRÜ GÜLŞEN ÖZER, ROMAN KOORDİNASYON OFİSİ VE AİLE DANIŞMA MERKEZİNİ ZİYARET EDEREK YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR HAKKINDA BİLGİ ALDI. ÖZER, MERKEZDEKİ ÖĞRENCİLERLE DE BİR ARAYA GELDİ.