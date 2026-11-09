Dolar 50,1783 +0,09%
Euro 56,2132 +0,60%
Bist 11.615,73 +1,16%
Altın Gram 6.627,79 +0,82%
EUR/USD 1,1189 +0,41%
Brent Petrol 96,54 -1,81%
--°

Çocukların tedavi sürecini kısaltan günübirlik ünite Çarşamba Devlet Hastanesi'nde açıldı

Çarşamba Devlet Hastanesi, çocuk hastaların tedavi ve takibini kolaylaştırmak için Çocuk Günübirlik Ünitesi'ni, 8 hasta kapasiteli olarak hizmete sundu.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 10:10

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Çocukların tedavi sürecini kısaltan günübirlik ünite Çarşamba Devlet Hastanesi'nde açıldı

Çocuk günübirlik ünitesi hizmete girdi

Çarşamba Devlet Hastanesi, çocuk hastaların sağlık hizmetlerine daha hızlı ve konforlu erişimini sağlamak amacıyla yeni bir birimi hasta kabulüne açtı. Polikliniklerin hemen önünde konumlandırılan ünitenin, günübirlik takip ve tedavi ihtiyacı olan çocuklar için pratik bir çözüm sunması hedefleniyor.

ünitenin hedefleri:

Hastanenin bünyesinde faaliyete geçen 8 hasta kapasiteli Çocuk Günübirlik Ünitesi, özellikle kısa süreli gözlem, ileri tetkik veya günübirlik girişim gerektiren vakalarda kullanım için tasarlandı. Ünitenin polikliniklere yakın konumu sayesinde, çocuk hastaların kurum içindeki farklı birimler arasında transfer edilme gereksinimi azaltılacak ve böylece hem çocukların hem de ailelerin hastane sürecinde yaşadığı zorluklar en aza indirgenecek.

Bu düzenlemeyle sağlık personelinin takip süreçleri de kolaylaşarak, tedavi planlarının daha koordineli yürütülmesi amaçlanıyor. Ünitenin hizmete girmesi, poliklinik akışının düzenlenmesine ve yoğunluk yönetimine de katkı sağlayacak.

başhekimden değerlendirme:

Çarşamba Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Emre Özgen, yeni ünitenin çocuk hastaların tedavi süreçlerine önemli kolaylık sunacağını vurguladı. Özgen, "Çocuk hastalarımızın hastane ortamında mümkün olduğunca az yorulmalarını, tedavi süreçlerini daha rahat ve güvenli bir ortamda geçirmelerini önemsiyoruz. Bu anlayışla hayata geçirdiğimiz 8 hasta kapasiteli Çocuk Günübirlik Ünitemizi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniklerimizin hemen önünde hizmete sunduk" dedi.

Başhekim Özgen ayrıca, sağlık hizmetlerinde yalnızca tedavinin değil, ailelerin yaşadığı tüm sürecin iyileştirilmesinin hedeflendiğini belirterek, hastanenin hizmet kapasitesini ve kalitesini artırmaya yönelik çalışmaların süreceğini ifade etti.

Yeni ünitenin açılmasıyla birlikte, çocuklarının sağlık hizmetlerine daha hızlı ve konforlu ulaşabildiğini belirten ailelerde memnuniyet gözlemlendi ve uygulamadan olumlu yönde etkilendikleri bildirildi.

ÇOCUK HASTALARIN SAĞLIK HİZMETLERİNE DAHA KOLAY ERİŞMESİNİ SAĞLAMAK VE TEDAVİ SÜREÇLERİNİ DAHA...

ÇOCUK HASTALARIN SAĞLIK HİZMETLERİNE DAHA KOLAY ERİŞMESİNİ SAĞLAMAK VE TEDAVİ SÜREÇLERİNİ DAHA KONFORLU HALE GETİRMEK AMACIYLA ÇARŞAMBA DEVLET HASTANESİ BÜNYESİNDE 8 HASTA KAPASİTELİ ÇOCUK GÜNÜBİRLİK ÜNİTESİ HİZMETE SUNULDU.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Nazilli'de ekipler yenileme çalışmalarını hızlandırdı
images

Bolvadin’de gıda işletmelerinde hijyen ve muhafaza denetimi
images

Beyin 25’e kadar olgunlaşıyor: 15 yaş dijital risklere karşı daha savunmasız
images

Annelere yönelik eğitimle uyuşturucuya karşı farkındalık artırıldı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Ağlı'da kış görünümü: Kastamonu beyaza büründü

Ardahan'da beyaz örtü iki görüş doğurdu: bazı yaylacılar köye inerken bazıları yaylada kalmayı seçti

Annelere yönelik eğitimle uyuşturucuya karşı farkındalık artırıldı

Siirt’te Veysel Karani yolunda çarpışma: iki kişi hafif yaralandı

TREND HABERLER

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Belediye başkan yardımcısından Sefo konseri ve geçmiş ödemelere kapsamlı yanıt

Serbest piyasada dolar ve euro güne sınırlı artışla başladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Yeka GES-2026'da 11 bölge için 785 MWe kapasiteli teklifler netleşti

Akbank’tan COP31’e kalıcı iklim finansmanı çağrısı: 2030 hedefi 2,5 trilyon TL