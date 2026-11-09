Çocukların tedavi sürecini kısaltan günübirlik ünite Çarşamba Devlet Hastanesi'nde açıldı

Çocuk günübirlik ünitesi hizmete girdi

Çarşamba Devlet Hastanesi, çocuk hastaların sağlık hizmetlerine daha hızlı ve konforlu erişimini sağlamak amacıyla yeni bir birimi hasta kabulüne açtı. Polikliniklerin hemen önünde konumlandırılan ünitenin, günübirlik takip ve tedavi ihtiyacı olan çocuklar için pratik bir çözüm sunması hedefleniyor.

ünitenin hedefleri:

Hastanenin bünyesinde faaliyete geçen 8 hasta kapasiteli Çocuk Günübirlik Ünitesi, özellikle kısa süreli gözlem, ileri tetkik veya günübirlik girişim gerektiren vakalarda kullanım için tasarlandı. Ünitenin polikliniklere yakın konumu sayesinde, çocuk hastaların kurum içindeki farklı birimler arasında transfer edilme gereksinimi azaltılacak ve böylece hem çocukların hem de ailelerin hastane sürecinde yaşadığı zorluklar en aza indirgenecek.

Bu düzenlemeyle sağlık personelinin takip süreçleri de kolaylaşarak, tedavi planlarının daha koordineli yürütülmesi amaçlanıyor. Ünitenin hizmete girmesi, poliklinik akışının düzenlenmesine ve yoğunluk yönetimine de katkı sağlayacak.

başhekimden değerlendirme:

Çarşamba Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Emre Özgen, yeni ünitenin çocuk hastaların tedavi süreçlerine önemli kolaylık sunacağını vurguladı. Özgen, "Çocuk hastalarımızın hastane ortamında mümkün olduğunca az yorulmalarını, tedavi süreçlerini daha rahat ve güvenli bir ortamda geçirmelerini önemsiyoruz. Bu anlayışla hayata geçirdiğimiz 8 hasta kapasiteli Çocuk Günübirlik Ünitemizi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniklerimizin hemen önünde hizmete sunduk" dedi.

Başhekim Özgen ayrıca, sağlık hizmetlerinde yalnızca tedavinin değil, ailelerin yaşadığı tüm sürecin iyileştirilmesinin hedeflendiğini belirterek, hastanenin hizmet kapasitesini ve kalitesini artırmaya yönelik çalışmaların süreceğini ifade etti.

Yeni ünitenin açılmasıyla birlikte, çocuklarının sağlık hizmetlerine daha hızlı ve konforlu ulaşabildiğini belirten ailelerde memnuniyet gözlemlendi ve uygulamadan olumlu yönde etkilendikleri bildirildi.

ÇOCUK HASTALARIN SAĞLIK HİZMETLERİNE DAHA KOLAY ERİŞMESİNİ SAĞLAMAK VE TEDAVİ SÜREÇLERİNİ DAHA KONFORLU HALE GETİRMEK AMACIYLA ÇARŞAMBA DEVLET HASTANESİ BÜNYESİNDE 8 HASTA KAPASİTELİ ÇOCUK GÜNÜBİRLİK ÜNİTESİ HİZMETE SUNULDU.