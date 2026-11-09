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Yurt liginde şampiyon Cahit Zarifoğlu Yurdu

Düzce'de düzenlenen Yurt Lig'de finalde Akçakoca Yurdu'nu 4-1 mağlup eden Cahit Zarifoğlu Yurdu şampiyon oldu; Aliya İzzet Begoviç ikinci, Hafız Hasan üçüncü.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 10:14

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Yurt liginde şampiyon Cahit Zarifoğlu Yurdu

Yurt Lig turnuvası Düzce'de sona erdi

Düzce'de yurtlar arasında düzenlenen Yurt Lig turnuvası, çekişmeli karşılaşmaların ardından tamamlandı. Final etabında takımlar sahada centilmence rekabet ederken, turnuvanın galibi güçlü oyununu son ana kadar sürdürdü.

Final maçları:

Turnuvanın son karşılaşmalarında Cahit Zarifoğlu Yurdu, finalde Akçakoca Yurdu'nu 4-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Diğer eşleşmede ise Aliya İzzet Begoviç Yurdu, Hafız Hasan Şen Yurdu karşısında 3-1 galip geldi ve yerel rekabetin tadını verdi.

Sıralama ve ödüller:

Karşılaşmaların ardından turnuva sıralaması belirlendi: Cahit Zarifoğlu Yurdu şampiyon olurken, Aliya İzzet Begoviç Yurdu ikinci, Hafız Hasan Şen Yurdu üçüncü sırada yer aldı. Turnuva boyunca sergilenen centilmen mücadele nedeniyle Akçakoca Yurdu ise Fair Play Ödülü'ne layık görüldü.

Organizatörler, turnuvanın dostane atmosferine ve gençler arasındaki rekabete vurgu yaparak benzer etkinliklerin gelecekte de düzenleneceğini belirtti.

DÜZCE’DE YURTLAR ARASINDA DÜZENLENEN YURT LİG TURNUVASI SONA ERDİ. FİNAL KARŞILAŞMALARINDA...

DÜZCE’DE YURTLAR ARASINDA DÜZENLENEN YURT LİG TURNUVASI SONA ERDİ. FİNAL KARŞILAŞMALARINDA RAKİPLERİNİ GERİDE BIRAKAN CAHİT ZARİFOĞLU YURDU ŞAMPİYONLUĞA OLDU.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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