Yurt liginde şampiyon Cahit Zarifoğlu Yurdu

Yurt Lig turnuvası Düzce'de sona erdi

Düzce'de yurtlar arasında düzenlenen Yurt Lig turnuvası, çekişmeli karşılaşmaların ardından tamamlandı. Final etabında takımlar sahada centilmence rekabet ederken, turnuvanın galibi güçlü oyununu son ana kadar sürdürdü.

Final maçları:

Turnuvanın son karşılaşmalarında Cahit Zarifoğlu Yurdu, finalde Akçakoca Yurdu'nu 4-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Diğer eşleşmede ise Aliya İzzet Begoviç Yurdu, Hafız Hasan Şen Yurdu karşısında 3-1 galip geldi ve yerel rekabetin tadını verdi.

Sıralama ve ödüller:

Karşılaşmaların ardından turnuva sıralaması belirlendi: Cahit Zarifoğlu Yurdu şampiyon olurken, Aliya İzzet Begoviç Yurdu ikinci, Hafız Hasan Şen Yurdu üçüncü sırada yer aldı. Turnuva boyunca sergilenen centilmen mücadele nedeniyle Akçakoca Yurdu ise Fair Play Ödülü'ne layık görüldü.

Organizatörler, turnuvanın dostane atmosferine ve gençler arasındaki rekabete vurgu yaparak benzer etkinliklerin gelecekte de düzenleneceğini belirtti.

DÜZCE’DE YURTLAR ARASINDA DÜZENLENEN YURT LİG TURNUVASI SONA ERDİ. FİNAL KARŞILAŞMALARINDA RAKİPLERİNİ GERİDE BIRAKAN CAHİT ZARİFOĞLU YURDU ŞAMPİYONLUĞA OLDU.