kuaför bahçesinde telefon ışığında tıraş olurken kurtarma çalışmalarını izlediler

Denizli'de su kanalına düşen araç ve çevrede oluşan görüntüler:

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Bağbaşı Mahallesi 1051 Sokak'ta meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 20 AVB 496 plakalı otomobil, yol kenarındaki su kanalının demir çitlerini yıkarak kanala düştü. Çarpmanın ardından araç dört tekeri üzerinde kanal içinde yaklaşık 30 metre ilerledi. Araçtaki kişiler olay yerini terk etti, kazada yaralanan ya da hayatını kaybeden olmadığı, araçta ise maddi hasar meydana geldiği bildirildi.

kurtarma ve soruşturma süreci:

Olayı görenlerin toplanması üzerine devriye halindeki polis ekipleri durumu fark ederek Trafik Şube Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinden destek istedi. Su kanalındaki çitlerin yıkılmasından dolayı kamu malında zarar oluşması üzerine polis ekipleri inceleme başlattı. Ekipler, araç plakasından araç sahibine ulaşarak güvenlik kamera görüntülerini inceledi ve otomobili kullandığı değerlendirilen sürücüyü tespit etti. Telefonda aranan şüpheli, olay yerine geldiğinde aracı kendisinin kullanmadığını iddia etti; ancak polis incelemeleri sürücünün araçta olduğu yönünde sonuç verdi. Yapılan alkol testinde şüphelinin alkollü olduğu belirlendi ve hakkında alkollü araç kullanmak ile kamu malına zarar vermek suçlarından işlem başlatıldı.

İtfaiye ekipleri, aracın kanaldan çıkarılması için uzun süre çalıştı; araç önce kanalın açık bölümüne çekildi, ardından vinç yardımıyla kanaldan çıkarılarak yediemin otoparkına götürüldü.

kuafördeki tıraş anları:

Kazanın meydana geldiği noktaya yakın bir erkek kuaföründe bulunan müşteriler, kurtarma çalışmalarını kaçırmamak için salonun bahçesine çıktı. Müşteriler, cep telefonlarının flaşlarını kullanarak tıraşlarına devam ederken aynı zamanda kurtarma çalışmalarını izledi. Bu sıra dışı görüntüler çevrede dikkat çekti ve olay yerindeki çalışmalar sırasında ilginç bir anekdot olarak kayda geçti.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturmayı sürdürürken, olayda zarar gören kamu mallarının tespiti ve sorumlular hakkında yasal işlemler devam ediyor.

DENİZLİ’NİN PAMUKKALE İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL, SU KANALININ ÇİTLERİNİ YIKARAK KANALA DÜŞTÜ. KANALDA YAKLAŞIK 30 METRE İLERLEYEN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ VE BERABERİNDEKİLER OLAY YERİNDEN AYRILDI.