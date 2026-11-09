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Halfeti'de su seviyesi düşünce 26 yıllık batık yapılar yeniden ortaya çıktı

Atatürk, Birecik ve Karkamış barajlarında yapılacak ölçümler nedeniyle Birecik suyu 377 kotuna çekildi; Halfeti'de 26 yıllık tarihi yapılar tekrar görüldü.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 09:56

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EDİTÖR: Emre Koç

Halfeti'de su seviyesi düşünce 26 yıllık batık yapılar yeniden ortaya çıktı

Halfeti'de baraj suyu çekilince tarihi yerleşimler gün yüzüne çıktı

Atatürk Barajı mansabında gerçekleştirilecek rutin sızıntı suyu ölçümleri kapsamında, Birecik Barajı rezervuarındaki su seviyesinin kontrollü şekilde düşürülmesi, Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde su altında kalan tarihî doku ve yapıları yeniden görünür hale getirdi. Plan doğrultusunda su seviyesi 8 metre düşürülerek 377 kotuna çekilecek ve çalışmaların ardından suyun 15 Kasım 2026 itibarıyla normal seviyesine ulaşması hedefleniyor.

Çalışmanın kapsamı ve resmî duyuru:

Halfeti Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, ölçümler nedeniyle 29 Ekim - 15 Kasım 2026 tarihleri arasında Birecik Barajı rezervuar su seviyesinin günlük 50 santimetreyi aşmayacak şekilde düşürülerek 377 metre kotuna indirileceği ve bu seviyede tutulacağı bildirildi. Açıklamada ayrıca, Atatürk, Birecik ve Karkamış barajlarında su seviyesine bağlı olarak içme ve kullanma suyu temini, sulama faaliyetleri ve su iletim sistemlerinde geçici aksaklıklar yaşanabileceği, vatandaşların olası değişikliklere karşı dikkatli ve tedbirli olmalarının önem taşıdığı vurgulandı.

Yerel etkiler ve turizme yansıması:

Suyun çekilmesiyle birlikte yaklaşık 26 yıl önce Birecik Barajı suları altında kalan Halfeti'deki tarihî yapılar ve yerleşim alanları yeniden ortaya çıktı. Havadan çekilen görüntülerde su seviyesinin düştüğü alanlar ve gün yüzüne çıkan taş duvarlar, yapı kalıntıları ile dar sokaklar net biçimde görüldü. Diğer yandan, su seviyesindeki azalma bazı olumsuzlukları da beraberinde getirdi; su üstündeki yüzer restoranların bir kısmı ile bazı tekneler karaya oturdu.

Yetkililer, çalışmanın planlı ve geçici olduğunu, ölçümlerin tamamlanmasının ardından su seviyesinin kademeli olarak normale döneceğini belirtiyor. Bölge halkı ve ziyaretçiler için kısa süreli ulaşım ve turizm kaynaklı aksaklıkların yaşanabileceği, bununla birlikte açıkta kalan tarihî kalıntıların araştırma ve tanıtım açısından değerlendirilme imkânı sunduğu kaydedildi.

Vatandaşların ve işletmelerin bildirimde belirtilen tarihler arasında yaşanabilecek değişikliklere göre önlem alması ve yetkililerin duyurularını takip etmesi önem taşıyor.

Batık şehir yeniden gün yüzüne çıktı

Batık şehir yeniden gün yüzüne çıktı

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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