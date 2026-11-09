Çocuk haklarını görünür kılmak için iletişim ve hukuk bir arada buluştu

Hukuk perspektifi:

Avrupa Birliği’nin finansal desteğiyle yürütülen ACAR Projesi kapsamında İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) hukuk ve iletişim eksenli iki etkinlik düzenleyerek çocuk haklarına dikkat çekti. İlk panel, İEÜ Hukuk Fakültesi tarafından "Güncel Meseleler Bağlamında Çocuk Hakları: İzleme, Savunu ve Uygulamalar" başlığıyla gerçekleştirildi. Moderatörlüğünü Dr. Öğretim Üyesi Ezgi Arslanın yaptığı panele Dekan Prof. Dr. Sevilay Uzunallı ile birlikte Doç. Dr. Özgün Özyüksel, Doç. Dr. Özlem Canbeldek Akın, Dr. Meriç Karagözler, Av. Gamze Karaoğlu, TİHEK temsilcisi Sevde Şengül ve KDK temsilcisi Fatmagül Dobada katıldı.

Panelde, çocuk haklarının korunmasının hukuk devleti ilkesinin temel gerekliliklerinden biri olduğu vurgulandı ve çocuk haklarının etkin biçimde izlenmesinin, ihlallerin önlenmesi açısından önem taşıdığı belirtildi. Katılımcılar, yasal güvencelerin yanı sıra uygulamada hakların nasıl karşılık bulduğunun da değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

İletişim ve gençlerin rolü:

İkinci buluşma İEÜ İletişim Fakültesi ev sahipliğinde "Çocuk Hakları Savunusu ve İletişim: UNICEF, Akademi ve Gençler" başlığıyla düzenlendi. Moderatörlüğünü projenin yürütücüsü Prof. Dr. Altuğ Akının üstlendiği panelde İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gökçen Karanfil, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Selin Türkel ve UNICEF İletişim Direktörü Dr. Faik Uyanık yer aldı.

Panelde iletişimin, çocuk hakları savunuculuğunda yalnızca bilgilendirme değil; çocukların nasıl temsil edildiği, seslerine ne kadar alan açıldığı ve mahremiyetlerinin nasıl gözetildiği konularında belirleyici olduğu üzerinde duruldu. Katılımcılar, gençlerin ve akademinin bu süreçteki sorumluluklarını tartıştı; dinleyici öğrencilerin sorularıyla etkileşimli bir oturum gerçekleşti.

Uygulama odaklı çalışmalar ve ulaşılanlar:

İEÜ adına proje yürütücüsü Prof. Dr. Altuğ Akın, yaklaşık iki yıldır devam eden çalışmalara ilişkin bilgi vererek ACAR Projesi kapsamındaki eğitim ve çalıştayların sonuçlarını paylaştı. Buna göre proje, akademik çalışmaların yanı sıra medya ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik faaliyetler yürüterek İzmir, Ankara, Diyarbakır, Van ve İstanbulda toplam 400’ün üzerinde medya profesyoneline ulaştı.

Çocuk hakları odaklı habercilik, etik temsil ve medya sorumluluğu temalarını içeren çalıştaylarda gazeteciler ve medya çalışanları bir araya gelirken; İzmir, Ankara ve Antalya’da gerçekleştirilen sivil toplum çalıştaylarında ise 200’ü aşkın kurum temsil edildi. Akın, üniversite tarafından yürütülen projenin medya, sivil toplum ve akademi arasındaki iş birliğini güçlendirerek hak temelli uygulamaların yaygınlaşmasına katkı sağladığını belirtti.

Prof. Dr. Sevilay Uzunallı, "Çocuğun üstün yararını esas alan bir hukuk anlayışının güçlenmesi, çocukların yalnızca korunmasını değil, kendi yaşamlarını ilgilendiren konularda görüşlerini özgürce ifade edebilmelerini ve karar alma süreçlerinde dikkate alınmalarını da gerektiriyor. Bu nedenle çocuk haklarının yasal güvence altında olması kadar, bu hakların günlük yaşamda ne ölçüde karşılık bulduğu da önem taşıyor" sözleriyle hukuki ve pratik boyutun önemine işaret etti.

Prof. Dr. Gökçen Karanfil ise iletişim mesleğinin etik boyutuna vurgu yaparak, "Çocuk hakları konusunda toplumsal farkındalık oluşturmanın yolu, yalnızca bu hakların neler olduğunu anlatmaktan değil, çocuklara nasıl baktığımızı, onları nasıl temsil ettiğimizi ve seslerine ne kadar alan açtığımızı sorgulamaktan geçiyor" dedi ve dijital mecralarda çocukların mahremiyetine dikkat çekti.

ACAR Projesi çerçevesinde düzenlenen paneller, hukuk, iletişim, kamu kurumları ve sivil toplum temsilcilerini bir araya getirerek çocuk haklarına ilişkin meselelerin çok yönlü tartışılmasına olanak sağladı ve sektörler arası iş birliğinin gerekliliğini ortaya koydu.

ÇOCUK HAKLARI SAVUNUSU VE İLETİŞİM UNICEF, AKADEMİ VE GENÇLER BAŞLIKLI PANEL, İEÜ İLETİŞİM FAKÜLTESİ’NİN EV SAHİPLİĞİNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ.