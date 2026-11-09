Minikler velileriyle peri bacalarında doğayla buluştu

Etkinlik ve katılımcılar:

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde, eğitimin gelişimi ve okul-aile iş birliğinin güçlenmesi amacıyla 24 Eylül Şehit Nuri Başaran Anaokulu tarafından düzenlenen doğa yürüyüşü, Kemerkaya Avdan Peri Bacaları bölgesinde gerçekleştirildi. Etkinlikte okul yönetimi, minik öğrenciler ve veliler bir araya geldi.

İlçe müdürlüğünün vizyonu ve katılım:

Bolvadin İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünün sahadan ve hayatın içinden eğitimi merkezine alan yaklaşımı doğrultusunda yapılan çalışmada, İlçe Millî Eğitim Müdürü Mehmet Ali Keleş de yürüyüşe katılarak miniklerin heyecanına ortak oldu.

Doğada geçirilen zamanın önemi:

Kemerkaya Avdan Peri Bacaları’nın doğal atmosferinde gerçekleşen etkinlikte çocuklar, aileleriyle birlikte doğayla iç içe keyifli ve öğretici bir gün geçirdi. Etkinlik, öğrencilerin sosyal, kültürel ve fiziksel gelişimini desteklemeyi ve okul-aile dayanışmasını güçlendirmeyi hedefledi.

AFYONKARAHİSAR’IN BOLVADİN İLÇESİNDE EĞİTİMİN GELİŞİMİ, ÖĞRENCİLERİN SOSYALLEŞMESİ VE OKUL-AİLE İŞ BİRLİĞİNİN GÜÇLENMESİ AMACIYLA 24 EYLÜL ŞEHİT NURİ BAŞARAN ANAOKULU TARAFINDAN DÜZENLENEN DOĞA YÜRÜYÜŞÜNDE MİNİK ÖĞRENCİLER VE VELİLERLE BİR ARAYA GELDİ.