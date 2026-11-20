Dünya Çocuk Hakları Günü'nde yetkililerle doğrudan iletişim

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında, Gümüşhane İl Çocuk Hakları Komitesi üyeleri, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürünün eşliğinde Vali Cevdet Atay'ı Valilik Makamında ziyaret etti. Ziyaretin temel amacı, çocukların haklarının korunması ve onların görüşlerinin karar alma süreçlerine yansıtılması olarak açıklandı.

Bildirge ve öncelikli konular:

Komite üyeleri, Antalya'da düzenlenen 27. Uluslararası Çocuk Forumu kapsamında hazırlanan Sonuç Bildirgesi'ni Vali Atay'a sundu. Bildirge üzerinden çocuklar, dijital dünyada karşılaşabilecekleri risklere karşı korunma taleplerini ve iklim değişikliğinin çocuklar üzerindeki etkilerine dair endişelerini aktardı. Ziyarette, bu konulara yönelik somut adımlar ve yerel uygulamalar üzerine görüş alışverişi yapıldı.

Katılım ve eşit büyüme vurgusu:

Görüşmede çocukların güvenli, sağlıklı ve eşit haklara sahip bir ortamda büyümesinin önemi bir kez daha vurgulandı. Ayrıca çocuklara, kendi geleceklerini ilgilendiren konularda söz hakkı tanınmasının gerekliliği üzerinde duruldu. Komite üyeleri, beklenti ve çözüm önerilerini doğrudan yetkililere ileterek, uygulamaya dönük takip ve iş birliği talebinde bulundu.

Valilik ziyareti, çocuk haklarının gündemde tutulması ve karar süreçlerine gençlerin katılımının güçlendirilmesi yönünde atılmış adımlardan biri olarak kayda geçti.

20 KASIM DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ DOLAYISIYLA GÜMÜŞHANE’DE ÇOCUK HAKLARINA DİKKAT ÇEKİLİRKEN, İL ÇOCUK HAKLARI KOMİTESİ ÜYELERİ VALİ CEVDET ATAY’I ZİYARET EDEREK ÇOCUKLARIN BEKLENTİ VE ÖNERİLERİNİ PAYLAŞTI.