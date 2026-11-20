Samsun'da termometreler 25 dereceyi gördü

20 Kasım'da Samsun'da kent genelinde sıcaklıklar yükseldi ve halkın uzun süredir beklediği güneşli hava kaydedildi. Dün etkili olan fırtına ve kuvvetli sağanağın ardından bugün güneyden esen rüzgârların da katkısıyla hava daha ılıman oldu.

güneşli havanın etkileri:

Vatandaşlar, 20 Kasım itibarıyla hissedilen sıcaklığı fırsat bilerek dışarı çıktı. Kent merkezinde yoğunluk arttı; trafik hareketlendi, çarşı ve alışveriş bölgelerinde kalabalık oluştu. Sokaklar ve kafeler, pastırma yazı tadında bir gün yaşadı.

Güçlü rüzgârın etkisiyle önceki gün yaşanan olumsuz koşullar kısa sürede geride kalırken, insanlar açık alanlarda zaman geçirip alışverişe yöneldi. Bu durum yerel ekonomik hareketliliği de gözle görülür şekilde artırdı.

meteorolojiden uyarı:

Ancak meteorolojik verilere göre bu ılık hava kısa süreli. Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü, kent ve çevresi için sarı kodlu uyarı yayımladı. Kurum, 21 Kasım Cumartesi günü için kuvvetli sağanak beklendiğini bildirdi.

Yetkililer, aniden değişebilen hava koşullarına karşı vatandaşları dikkatli olmaya, açık hava planlarını ertelenebilecekse ertelemeye ve sel ile su birikintilerine dikkat etmeye çağırdı. Yerel idareler ise sıcak günün ardından gelebilecek yağışlara hazırlıklı olunmasını tavsiye etti.

SAMSUN’DA 20 KASIM’DA HAVA SICAKLIĞI 25 DERECEYE KADAR YÜKSELDİ.