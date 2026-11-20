Denetimin kapsamı:

Burdur'un Bucak ilçesinde güvenlik güçleri, kamu düzeninin korunması ve suçla mücadele amacıyla geniş kapsamlı bir şok uygulama gerçekleştirdi. Uygulama, ilçe genelinde asayişi sağlama ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik tedbirleri içerecek şekilde planlandı.

Kontrol edilen yerler ve sayılar:

Denetimlerde toplam 101 noktada inceleme yapıldı. Bu noktalar arasında 28 umuma açık yer ile 73 park ve bahçe yer aldı; kamusal alanlardaki kontrollerde hem mekanların güvenliği hem de olası düzensizlikler değerlendirildi.

GBT sorgulamaları ve hedeflenen kontroller:

Uygulama sırasında toplam 275 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapılarak aranan şahıslara yönelik kontroller gerçekleştirildi. Yapılan sorgulamalar, denetimlerin aranan şahısların tespit edilmesine ve suç unsurlarının önlenmesine odaklandığını gösteriyor.

Gerçekleştirilen kontroller, kamu düzeninin korunması ve vatandaşların güvenliğinin güçlendirilmesi amaçları doğrultusunda yürütüldü; uygulama kapsamında tespit edilen hususlara ilişkin prosedürler güvenlik birimlerince takip edildi.

Burdur'da 28 umuma açık yer, 73 park ve bahçe denetlendi