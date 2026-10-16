Çöken istinat duvarı Zonguldak'ta tahliyeye yol açtı: 49 daire boşaltıldı

Olayın detayları:

Zonguldak’ın Kilimli ilçesi Çatalağzı beldesi Kuzyaka Mahallesi’nde, dün saat 19.30 sıralarında etkili yağışların ardından lojmanlara ait istinat duvarının çökmesi sonucu heyelan meydana geldi. Çökme sonucu toprak, beton ve ağaç parçaları yamaçtan koparak park halindeki iki aracın üzerine yığıldı ve bölgede büyük bir gürültü duyuldu.

Olayı duyan apartman sakinleri evlerinden çıkarak durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi; ekipler oluşabilecek daha geniş çaplı tehlikeye karşı çalışmalara başladı.

Tedbirler ve tahliyeler:

Bölgedeki güvenlik önlemleri kapsamında apartman sakinleri tedbir amacıyla evlerinden tahliye edildi. Kuzyaka Mahallesi Muhtarı Selçuk Durmuş yaptığı açıklamada, bölgeden toplam 49 dairenin boşaltıldığını belirtti ve can kaybı yok ifadesini kullandı. Durmuş, heyelanın arka tarafında 1 daire, ön tarafında ise 48 daire olmak üzere dağılımın bu şekilde olduğunu aktardı.

Muhtar ayrıca bazı araçların heyelan altında kaldığını, mahalle yönetiminin ve ekiplerin 7/24 sahada bulunduğunu ve tahliyelerin can güvenliği önceliğiyle hızlı biçimde gerçekleştirildiğini söyledi.

İnceleme ve sonraki adımlar:

Sabah saatlerinde heyelan bölgesi dron ile görüntülendi; görüntülerde çöken istinat duvarı, yamaçtan kopan toprak kütlesi ve hasar gören alan net olarak görüldü. AFAD ekipleri olay yerinde inceleme yapacak ve bulgulara göre ek tedbirler belirlenecek.

Tahliye edilen vatandaşlar yakınlarının yanında kalırken, AFAD ve belediye ekipleri herhangi bir ihtiyaç durumunda müdahale için hazır bekliyor. Bölgedeki güvenlik önlemleri sürüyor ve yetkililer inceleme sonuçlarına göre ilave önlemler alınacağını bildiriyor.

ZONGULDAK'IN KİLİMLİ İLÇESİNE BAĞLI ÇATALAĞZI BELDESİNDE DÜN AKŞAM MEYDANA GELEN HEYELANIN BOYUTU GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI. İSTİNAT DUVARININ ÇÖKMESİ SONUCU İKİ ARACIN TOPRAK ALTINDA KALDIĞI BÖLGEDE 49 DAİRE TEDBİR AMACIYLA TAHLİYE EDİLDİ. HEYELAN BÖLGESİ DRON İLE HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ.