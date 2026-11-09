Konya Kulu'da yola fırlayan 3. sınıf öğrencisi otomobile çarptı

Konya Kulu'da yola fırlayan çocuk otomobile çarptı

Konya'nın Kulu ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada yaya olarak aniden yola çıkan bir öğrenci, seyir halindeki otomobile çarparak yaralandı. Olay Cafer Baran Caddesi ile 138246 Sokak kesişiminde gerçekleşti.

Kaza anı ve müdahale:

Alınan bilgiye göre, Merkez İlkokulu 3. sınıf öğrencisi E.E.S. yol kenarından bir anda yola fırladı. Sürücü N.Y.D. kontrolündeki 06 CFN 371 plakalı otomobilin sağ ayna kısmına çarpan çocuk yaralandı. Olayın bildirimi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı öğrenciye olay yerinde sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı ve daha sonra ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Görüntüler ve soruşturma:

Kazaya ilişkin anlar çevredeki bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı; güvenlik kamerası görüntüleri olayın tespitinde delil niteliği taşıyor. Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı. Yetkililer, çocuğun hastanedeki tedavisinin sürdüğünü ve hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirdi.

KONYA’NIN KULU İLÇESİNDE YOLUN KARŞISINA GEÇMEK İÇİN BİR ANDA YOLA DOĞRU KOŞAN ÇOCUK CADDEDE SEYİR HALİNDE OLAN OTOMOBİLE ÇARPTI. KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.