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Artvin'de iş makinesiyle açılan yoldan kurtarılan çoban ve 300 koyun güvenliğe getirildi

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde Sultanselim Dağı'nda kar nedeniyle mahsur kalan çoban Hakan Üçüncü ve 300 koyun, açılan yoldan güvenli bölgeye taşındı.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 13:34

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Artvin'de iş makinesiyle açılan yoldan kurtarılan çoban ve 300 koyun güvenliğe getirildi

Artvin'de kurtarma operasyonu

Sultanselim Dağı'nda yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kaldığı bildirilen çoban Hakan Üçüncü ile yaklaşık 300 koyun için bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Kemalpaşa ilçesindeki ihbar üzerine yapılan yönlendirmede, kısa sürede operasyon başlatıldı.

Müdahale ve yol açma çalışmaları:

Zorlu hava ve arazi koşullarında yürütülen çalışmalarda, bölgeye sevk edilen Artvin İl Özel İdaresi, Artvin AFAD, Hopa Arama Kurtarma (HOPAK) ve Hopa Jandarma ekipleri koordineli şekilde görev aldı. Kar nedeniyle kapanan yol, getirilen iş makinesiyle açılarak ekiplere ve hayvanlara ulaşım sağlandı.

Sonuç ve durum değerlendirmesi:

Yolun açılmasının ardından mahsur kalan Hakan Üçüncü ile sürüsü, açılan yoldan güvenli bölgeye götürüldü. Yapılan değerlendirmede çobanın ve hayvanların durumunun iyi olduğu belirtildi; operasyon ekiplerin koordineli çalışmasıyla başarılı şekilde tamamlandı.

SULTANSELİM DAĞI&#039;NDA YOĞUN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE MAHSUR KALAN ÇOBAN VE 300 KOYUNLUK SÜRÜSÜ İŞ...

SULTANSELİM DAĞI'NDA YOĞUN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE MAHSUR KALAN ÇOBAN VE 300 KOYUNLUK SÜRÜSÜ İŞ MAKİNESİYLE AÇILAN YOLDAN GÜVENLİ BÖLGEYE GÖTÜRÜLDÜ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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