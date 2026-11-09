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Aliağa'da HABAŞ fabrikasında şiddetli patlama; itfaiye müdahalesi sürüyor

Aliağa HABAŞ Demir-Çelik Fabrikası'nda meydana gelen şiddetli patlamanın ardından çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 13:34

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Aliağa'da HABAŞ fabrikasında şiddetli patlama; itfaiye müdahalesi sürüyor

patlama ve yangının ilk bilgileri:

Aliağa HABAŞ Demir-Çelik Fabrikası'nda patlama meydana geldi. Patlamanın ardından tesis içinde yangın çıktı ve olay yerine kısa sürede müdahale ekipleri sevk edildi. Olayın nedenine ve patlamanın oluş şekline dair resmi ayrıntılar henüz paylaşılmadı.

müdahale çalışmaları:

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor; söndürme ve soğutma çalışmaları sahada devam ediyor. Ekipler yangının yayılmasını önlemek için yoğun çaba harcıyor ve tesis içinde gerekli müdahaleler sürdürülüyor.

gelişmeler ve bilgi akışı:

Olayla ilgili ek bilgiler geldikçe yetkili kurumlar tarafından paylaşılacaktır. Bölgedeki güvenlik ve müdahale durumuna ilişkin yeni açıklamalar takip ediliyor, kamuoyuna yönelik resmi bildirimler bekleniyor.

LİAĞA HABAŞ DEMİR-ÇELİK FABRİKASI’NDA PATLAMA MEYDANA GELDİ.

LİAĞA HABAŞ DEMİR-ÇELİK FABRİKASI’NDA PATLAMA MEYDANA GELDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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