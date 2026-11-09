Dolar 50,1781 +0,09%
Euro 56,2392 +0,65%
Bist 11.548,45 +0,57%
Altın Gram 6.624,05 +0,76%
EUR/USD 1,1196 +0,47%
Brent Petrol 96,92 -1,42%
--°

Çiftçilere son çağrı: buzağı ve yavru destek başvuruları 1 aralıkta kapanıyor

Erzincan Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2026 yılı birinci dönem buzağı, malak, kuzu ve oğlak destekleme başvurularının 1 Aralık 2026'da sona ereceğini duyurdu.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 13:34

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Selin Yıldız

Çiftçilere son çağrı: buzağı ve yavru destek başvuruları 1 aralıkta kapanıyor

başvuru süresi ve kapsam:

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2026 yılı birinci dönem için yürütülen buzağı, malak, kuzu ve oğlak destekleme başvurularının son gününün 1 Aralık 2026 olduğunu açıkladı. Müdürlük, desteklemeden yararlanmak isteyen yetiştiricilerin belirtilen tarihe kadar başvurularını tamamlamaları gerektiğini bildirdi.

başvuru yolu ve üyelik koşulları:

Açıklamada, üretici veya yetiştirici birliklerine üye olanların bağlı bulundukları birliklere başvuruda bulunacağı; herhangi bir birliğe üye olmayan yetiştiricilerin ise başvurularını İl veya İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri aracılığıyla yapabileceği belirtildi.

başvuruların tamamlanması gerektiği uyarısı:

Müdürlük, başvuruların zamanında yapılmaması halinde yetiştiricilerin mağduriyet yaşayabileceğine dikkat çekerek, işlem yapmamış kişilere son tarihe kadar müracaatlarını tamamlamaları çağrısında bulundu.

ERZİNCAN&#039;DA BUZAĞI, MALAK, KUZU VE OĞLAK DESTEKLEME BAŞVURULARI 1 ARALIK&#039;TA SONA ERECEK

ERZİNCAN'DA BUZAĞI, MALAK, KUZU VE OĞLAK DESTEKLEME BAŞVURULARI 1 ARALIK'TA SONA ERECEK

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Lösemiye karşı bilinç: hastanede farkındalık eğitimi düzenlendi
images

Datça'nın üç yılda şekillenen hizmet ve yatırım gündemi
images

Muğla Büyükşehir'den diyabet farkındalığı: 13 ilçede ücretsiz sağlık taraması
images

Trafikte bekleme son buluyor: Aydın'da beş kavşak akıllanıyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Ehliyet maliyetleri yükselmeden son şans: 10 kasım kurslarına kayıt

Canik'ten üreticiye yeni destek: salep tohumu dağıtımı planlanıyor

Oyuncu Şafak Karali için kolektif veda: 'o benimle yaşayacak'

Didim açıklarında lastik botta 42 düzensiz göçmen yakalandı

TREND HABERLER

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Belediye başkan yardımcısından Sefo konseri ve geçmiş ödemelere kapsamlı yanıt

Serbest piyasada dolar ve euro güne sınırlı artışla başladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Yeka GES-2026'da 11 bölge için 785 MWe kapasiteli teklifler netleşti

Akbank’tan COP31’e kalıcı iklim finansmanı çağrısı: 2030 hedefi 2,5 trilyon TL

Türkiye ve İspanya’dan sağlık teknolojilerinde bilim köprüsü kuruluyor