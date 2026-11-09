Çiftçilere son çağrı: buzağı ve yavru destek başvuruları 1 aralıkta kapanıyor

başvuru süresi ve kapsam:

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2026 yılı birinci dönem için yürütülen buzağı, malak, kuzu ve oğlak destekleme başvurularının son gününün 1 Aralık 2026 olduğunu açıkladı. Müdürlük, desteklemeden yararlanmak isteyen yetiştiricilerin belirtilen tarihe kadar başvurularını tamamlamaları gerektiğini bildirdi.

başvuru yolu ve üyelik koşulları:

Açıklamada, üretici veya yetiştirici birliklerine üye olanların bağlı bulundukları birliklere başvuruda bulunacağı; herhangi bir birliğe üye olmayan yetiştiricilerin ise başvurularını İl veya İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri aracılığıyla yapabileceği belirtildi.

başvuruların tamamlanması gerektiği uyarısı:

Müdürlük, başvuruların zamanında yapılmaması halinde yetiştiricilerin mağduriyet yaşayabileceğine dikkat çekerek, işlem yapmamış kişilere son tarihe kadar müracaatlarını tamamlamaları çağrısında bulundu.

ERZİNCAN'DA BUZAĞI, MALAK, KUZU VE OĞLAK DESTEKLEME BAŞVURULARI 1 ARALIK'TA SONA ERECEK