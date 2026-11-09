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Erzin kısık mevkisinde kontrolden çıkan araç devrildi, 3 kişi yaralandı

Erzin-Osmaniye kara yolunun Kısık mevkisinde kontrolden çıkan otomobil yol kenarına devrildi; kazada 3 kişi yaralandı, sağlık ekipleri müdahale etti.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 13:28

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Erzin kısık mevkisinde kontrolden çıkan araç devrildi, 3 kişi yaralandı

kaza yeri ve olayın gelişimi:

Hatay'ın Erzin ilçesinde, Erzin-Osmaniye kara yolu Kısık mevkiinde tek taraflı bir trafik kazası meydana geldi. Kontrolden çıkan otomobil yol kenarına devrilerek durdu.

Kazada 3 kişi yaralandı. Olay yerine intikal eden ekipler, yaralıları araçtan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

müdahale ve güvenlik önlemleri:

Kazanın ardından bölgede gerekli emniyet tedbirleri alındı ve sağlık ekipleri tarafından müdahale gerçekleştirildi. Yaralılar, hastaneye sevk edilmek üzere sağlık ekiplerine teslim edildi.

ERZİN-OSMANİYE KARA YOLU KISIK MEVKİSİNDE MEYDANA GELEN KAZAYA EKİPLER MÜDAHALE ETTİ.

ERZİN-OSMANİYE KARA YOLU KISIK MEVKİSİNDE MEYDANA GELEN KAZAYA EKİPLER MÜDAHALE ETTİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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