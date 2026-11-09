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Türkiye ve Çin'den yatırım çağrısı: yeşil dönüşümde ortaklık fırsatı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye Yüzyılı programı ve HIT-30 ile Çinli firmaları İstanbul Finans Merkezi'ne ve yeşil enerji yatırımlarına davet etti.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 13:34

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EDİTÖR: Berk Doğan

Türkiye ve Çin'den yatırım çağrısı: yeşil dönüşümde ortaklık fırsatı

Ticaret bakanı’nın forumdaki mesajı:

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-Çin Yeşil Kalkınma İş Forumu'nda iki ülke arasında yatırım ve teknoloji iş birliğinin önemini vurguladı. Bolat, Türkiye Yüzyılı Yatırım İçin Güçlü Merkez Programı ile sunulan fırsatların yatırımcılara bütüncül bir çerçeve sağladığını belirtti ve Çinli firmalara İstanbul Finans Merkezi'nde yer almaya çağırdı.

Bolat ayrıca, "Çinli firmaları geçen Haziran başında açıklanan uluslararası ticaret ve yatırım şirketlerini Türkiye’ye çekmeyi amaçlayan teşvik paketinden yararlanmaya ve bölgesel operasyonları için İstanbul Finans Merkezi’nde yerlerini almaya davet ediyoruz" dedi ve bu adımların iki ülke arasında önemli bir sinerji yaratacağını ifade etti.

yatırım programları ve stratejik iş birliği:

Bakan Bolat, Çin'in teknolojik ve finansal gücünün Türkiye'nin stratejik üretim kapasitesiyle birleşmesinin yeni fırsatlar doğuracağını vurguladı. Bu kapsamda HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı'nın küresel teknoloji devlerine hitap ettiğini ve başarıyla uygulandığını aktardı.

Programların hedefi, uluslararası firmaları Türkiye'ye çekmenin yanı sıra bölgesel operasyon merkezlerini güçlendirmek ve İstanbul'u bir finans merkezi olarak konumlandırmaktır. Bolat, teşvik paketlerinin yatırımcılara sunduğu avantajları bütüncül bir perspektifle ortaya koyduklarını belirtti.

yeşil dönüşüm ve iklim hedefleri:

Bolat, Türkiye'nin Paris Anlaşması kapsamında 2053 net sıfır emisyon hedeflerine ekonomik ve sosyal önceliklerle uyumlu bir yaklaşımla ilerlediğini vurguladı. Bakan, iklim eylemini yalnızca çevresel bir sorumluluk olarak görmediklerini, bunun aynı zamanda ekonominin modernizasyonu ve teknolojik dönüşümü için stratejik bir fırsat olduğunu ifade etti.

Enerji dönüşümünü yeşil kalkınmanın en stratejik ayağı olarak niteleyen Bakan, Türkiye'nin 2035 yılına kadar rüzgâr ve güneş enerjisinde kurulu gücünü 120 gigavat'a çıkarma vizyonunda kararlı olduğunu söyledi. Ayrıca, İklim Kanunu ile hukuki ve kurumsal çerçevenin güçlendiğini ve Emisyon Ticaret Sistemi'nin kuruluş temelinin atıldığını belirtti.

Bolat, Antalya'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) için hazırlık içinde olduklarını belirterek, etkinliği "uygulama COP'u"na dönüştürme hedeflerini paylaştı. COP31'de önceliklerin düşük karbonlu sanayi yatırımlarının hızlandırılması, temiz teknolojilerin yaygınlaştırılması, sürdürülebilir tedarik zincirlerinin geliştirilmesi ve yeşil finansmana erişimin iyileştirilmesi olacağını bildirdi.

Ticaret Bakanı Bolat, Türkiye-Çin Yeşil Kalkınma İş Forumu&#039;nda konuştu

Ticaret Bakanı Bolat, Türkiye-Çin Yeşil Kalkınma İş Forumu'nda konuştu

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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