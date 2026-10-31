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Çölova mevkisinde üç aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı

Nusaybin Çölova mevkiinde üç aracın çarpıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı. Sağlık ekipleri müdahale etti, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 15:44

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Çölova mevkisinde üç aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı

kaza nasıl meydana geldi:

Mardin'in Nusaybin ilçesi Çölova Mahallesi mevkiinde üç aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Olayda sürücü isimleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen tır, otomobil ve SUV tipi araç çarpıştı.

müdahale ve yaralananlar:

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada A.Ö. (34), H.Ö. (33), Y.B.Ö. (1), C.T. (24) ve A.B. (24) yaralandı.

Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra hepsi Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

inceleme sürüyor:

Olayla ilgili inceleme başlatıldı; kazanın kesin nedenine ilişkin değerlendirme ve tespitler polis ekipleri tarafından yürütülüyor.

MARDİN&#039;İN NUSAYBİN İLÇESİNDE 3 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASINDA 5 KİŞİ...

MARDİN'İN NUSAYBİN İLÇESİNDE 3 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASINDA 5 KİŞİ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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