Çölova mevkisinde üç aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı

kaza nasıl meydana geldi:

Mardin'in Nusaybin ilçesi Çölova Mahallesi mevkiinde üç aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Olayda sürücü isimleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen tır, otomobil ve SUV tipi araç çarpıştı.

müdahale ve yaralananlar:

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada A.Ö. (34), H.Ö. (33), Y.B.Ö. (1), C.T. (24) ve A.B. (24) yaralandı.

Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra hepsi Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

inceleme sürüyor:

Olayla ilgili inceleme başlatıldı; kazanın kesin nedenine ilişkin değerlendirme ve tespitler polis ekipleri tarafından yürütülüyor.

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