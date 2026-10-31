Dolar 49,9308 +0,04%
Euro 55,7198 -0,10%
Bist 10.759,56 -3,64%
Altın Gram 6.258,95 -3,29%
EUR/USD 1,1166 -0,13%
Brent Petrol 113,43 +2,37%
--°

Özgür Özel körfezde dört ilçede zeytin üreticileriyle saha ziyaretinde

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Edremit, Burhaniye, Gömeç ve Ayvalık’ta üreticiler, iş dünyası ve kadın kooperatifleriyle bir araya gelerek zeytin sorunlarını dinledi.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 17:36

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Merve Çelik

Özgür Özel körfezde dört ilçede zeytin üreticileriyle saha ziyaretinde

Yeni Parti lideri körfez ilçelerinde sahadaydı

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, zeytin hasat sezonunda Balıkesir’in Edremit Körfezi bölgesinde kapsamlı bir ziyaret programı gerçekleştirdi. Edremit, Burhaniye, Gömeç ve Ayvalık ilçelerini kapsayan turda Özel, üreticiler, iş insanları ve vatandaşlarla bir araya gelerek bölgenin tarımsal ve ekonomik gündemini yerinde değerlendirdi.

Zeytinli köyünden OSB fabrikalarına: üretim akışı izlendi:

Güne Edremit ilçesine bağlı Zeytinli Mahallesi köy meydanında başlayan Özel, burada yöre üreticileriyle hasat, artan girdi maliyetleri ve üreticinin beklentileri üzerine görüş alışverişinde bulundu. Ardından Burhaniye’ye geçen heyet, Burhaniye Organize Sanayi Bölgesindeki zeytinyağı üretim tesislerini gezdi; yetkililerden modern işleme süreçleri ve üretim kapasitesi hakkında bilgi aldı.

Gömeç ve Ayvalık’ta kadın üreticiler ve iş dünyasıyla buluşma:

Programın öğleden sonraki durağı Gömeç oldu. Tarihi Hüsnü Himam Yağhanesinde gerçekleşen görüşmede, tarımsal kalkınmada rol oynayan üretici kadınlarla bir araya gelinerek kadın emeği ve kooperatifleşmenin önemi vurgulandı. Özel, kadın üreticilerin yerel ekonomideki katkısına dikkat çekti.

Günün ilerleyen saatlerinde heyet Ayvalık’a geçerek İsmet İnönü Kültür Merkezinde düzenlenen "Körfez Sektörel İş İnsanları Buluşması"na katıldı. Burada sanayici, esnaf ve ticaret dünyası temsilcilerinin taleplerini dinleyen Özel, bölge ekonomisine ilişkin çözüm önerilerini aldı ve notlar tuttu.

Turun son durağı ise 21. Uluslararası Ayvalık Zeytin Hasat ve Turizm Festivali kapsamındaki halk buluşması oldu. Ayvalık’ta vatandaşlara hitap eden Özel, zeytin üreticisinin alın terinin karşılığını alması gerektiğini belirterek tarımsal destekleme politikaları ve taban fiyatlar konusundaki değerlendirmelerini paylaştı. Ziyaret, Ayvalık Belediyesi’nin toplu açılış ve temel atma törenine katılımla son buldu.

Özel’in Körfez turu, yerel üretimin ihtiyaçlarını doğrudan dinlemeye ve sektörel çözüm önerilerini sahada tartışmaya yönelik bir adım olarak değerlendirildi. Bölge temsilcileri ile kurulan temasın, önümüzdeki dönemde somut politikaları şekillendirmede referans olmasına işaret edildi.

YENİ PARTİ GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL, ZEYTİN HASAT SEZONUNDA BALIKESİR’İN EDREMİT KÖRFEZİ...

YENİ PARTİ GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL, ZEYTİN HASAT SEZONUNDA BALIKESİR’İN EDREMİT KÖRFEZİ BÖLGESİNDE KAPSAMLI BİR ZİYARET PROGRAMI GERÇEKLEŞTİRDİ. EDREMİT, BURHANİYE, GÖMEÇ VE AYVALIK İLÇELERİNİ KAPSAYAN PROGRAMDA ÖZEL; ÜRETİCİLER, İŞ İNSANLARI VE VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELEREK BÖLGENİN NABZINI TUTTU.

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Türkiye'nin küresel sesi: diplomasiden kentsel dönüşüme etkin rol
images

Oleshky’den siviller ateşkes koridoruyla tahliye edildi
images

Milli iradeye dokunulmazlık vurgusu: darbe geleneğine karşı sivil egemenlik
images

lider eşlerinden aile ve kadın için somut adımlar çağrısı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

sanal gerçeklik ve nefes egzersiziyle ameliyat sonrası ağrı yönetimine TÜBİTAK desteği

Bedesten Aile Yaşam Merkezi'nde bir yıl: çocuklar şenlikle buluştu

Cenazeye giderken Bolu Dağı tüneli'nde takla attılar, kaçan tır aranıyor

Felipe Melo'dan İstanbul ziyareti: Galatasaray mesajı ve Terim vurgusu

TREND HABERLER

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

ULUSDER başkanı polat: cumhuriyet mirasını üretim ve yatırıma dönüştürme sorumluluğu

Hamsi yerine palamutla öğrencilerin morali yükseldi

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Danla Bilic evinde yaşadığı rahatsızlık ve müdahale anlarını takipçileriyle paylaştı

Pazaryeri'nde kurumlararası voleybolda eğitim müdürlüğü şampiyonluğu kazandı

Deneyimli teknik adam Kahramanmaraş İstiklalspor’un başında