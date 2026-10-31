Özgür Özel körfezde dört ilçede zeytin üreticileriyle saha ziyaretinde

Yeni Parti lideri körfez ilçelerinde sahadaydı

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, zeytin hasat sezonunda Balıkesir’in Edremit Körfezi bölgesinde kapsamlı bir ziyaret programı gerçekleştirdi. Edremit, Burhaniye, Gömeç ve Ayvalık ilçelerini kapsayan turda Özel, üreticiler, iş insanları ve vatandaşlarla bir araya gelerek bölgenin tarımsal ve ekonomik gündemini yerinde değerlendirdi.

Zeytinli köyünden OSB fabrikalarına: üretim akışı izlendi:

Güne Edremit ilçesine bağlı Zeytinli Mahallesi köy meydanında başlayan Özel, burada yöre üreticileriyle hasat, artan girdi maliyetleri ve üreticinin beklentileri üzerine görüş alışverişinde bulundu. Ardından Burhaniye’ye geçen heyet, Burhaniye Organize Sanayi Bölgesindeki zeytinyağı üretim tesislerini gezdi; yetkililerden modern işleme süreçleri ve üretim kapasitesi hakkında bilgi aldı.

Gömeç ve Ayvalık’ta kadın üreticiler ve iş dünyasıyla buluşma:

Programın öğleden sonraki durağı Gömeç oldu. Tarihi Hüsnü Himam Yağhanesinde gerçekleşen görüşmede, tarımsal kalkınmada rol oynayan üretici kadınlarla bir araya gelinerek kadın emeği ve kooperatifleşmenin önemi vurgulandı. Özel, kadın üreticilerin yerel ekonomideki katkısına dikkat çekti.

Günün ilerleyen saatlerinde heyet Ayvalık’a geçerek İsmet İnönü Kültür Merkezinde düzenlenen "Körfez Sektörel İş İnsanları Buluşması"na katıldı. Burada sanayici, esnaf ve ticaret dünyası temsilcilerinin taleplerini dinleyen Özel, bölge ekonomisine ilişkin çözüm önerilerini aldı ve notlar tuttu.

Turun son durağı ise 21. Uluslararası Ayvalık Zeytin Hasat ve Turizm Festivali kapsamındaki halk buluşması oldu. Ayvalık’ta vatandaşlara hitap eden Özel, zeytin üreticisinin alın terinin karşılığını alması gerektiğini belirterek tarımsal destekleme politikaları ve taban fiyatlar konusundaki değerlendirmelerini paylaştı. Ziyaret, Ayvalık Belediyesi’nin toplu açılış ve temel atma törenine katılımla son buldu.

Özel’in Körfez turu, yerel üretimin ihtiyaçlarını doğrudan dinlemeye ve sektörel çözüm önerilerini sahada tartışmaya yönelik bir adım olarak değerlendirildi. Bölge temsilcileri ile kurulan temasın, önümüzdeki dönemde somut politikaları şekillendirmede referans olmasına işaret edildi.

YENİ PARTİ GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL, ZEYTİN HASAT SEZONUNDA BALIKESİR’İN EDREMİT KÖRFEZİ BÖLGESİNDE KAPSAMLI BİR ZİYARET PROGRAMI GERÇEKLEŞTİRDİ. EDREMİT, BURHANİYE, GÖMEÇ VE AYVALIK İLÇELERİNİ KAPSAYAN PROGRAMDA ÖZEL; ÜRETİCİLER, İŞ İNSANLARI VE VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELEREK BÖLGENİN NABZINI TUTTU.