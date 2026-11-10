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Cop31 alanında 09.05'te duruş: dünyadan katılımcılar Atatürk için saygı duruşunda bulundu

COP31 alanında saat 09.05'te yapılan anonsla yerli ve yabancı katılımcılar çalışmalarını durdurup Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün 88'inci yılında andı.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 13:56

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EDİTÖR: Serkan Varol

Cop31 alanında 09.05'te duruş: dünyadan katılımcılar Atatürk için saygı duruşunda bulundu

cop31 alanında anma anı:

Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının yıl dönümünde COP31 etkinlik alanında anıldı. Etkinlik sırasında yapılan anonsla saat 09.05 gösterdiğinde, alanda bulunan katılımcılar yaptıkları çalışmaları kısa süreliğine durdurarak saygı duruşuna geçti.

yerli ve yabancı katılımcıların ortak tepkisi:

Anonsun ardından farklı ülkelerden gelen delegeler, uzmanlar ve ziyaretçiler ile Türkiye’den katılanlar aynı anda ayağa kalktı. Alanda bir anlık sessizlik hakim olurken, ziyaretçiler Atatürk’ün ölümünün 88’inci yılı vesilesiyle anma gerçekleştirildiğini belirtti.

anmanın atmosferi ve önemi:

Saygı duruşu sırasında etkinlik programında kısa bir ara oluştu; organizasyon alanında hem resmi temsilciler hem de bireysel katılımcılar bu anı paylaştı. Bu ortak duruş, uluslararası bir platformda Türkiye tarihine ve kurucusuna yönelik saygının sembolik bir gösterisi olarak öne çıktı.

COP31&#039;te saat 09.05&#039;te hayat durdu: Yerli ve yabancı katılımcılar Atatürk için saygı duruşuna...

COP31'te saat 09.05'te hayat durdu: Yerli ve yabancı katılımcılar Atatürk için saygı duruşuna geçti

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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